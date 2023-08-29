Rusia repele ataque con drones en el aeropuerto de Pskov

Funcionarios de Rusia informaron que su Ejército repelió un ataque con drones en un aeropuerto de la ciudad de Pskov en el oeste del país, donde cuatro aviones de transporte resultaron dañados el miércoles por la mañana (tiempo local).

Mikhail Vedernikov, gobernador regional de Pskov, publicó un vídeo grabado desde una zona residencial que muestra el humo que se eleva desde un incendio a la distancia mientras se escuchan sirenas y una explosión.

La agencia de noticias TASS, citando a los servicios de emergencia, dijo que cuatro aviones de transporte Il-76 resultaron dañados en el aeródromo militar de Rusia. Según los informes iniciales no hubo heridos.

Autoridades rusas dijeron que los sistemas antiaéreos estaban en acción alrededor de la ciudad, ubicada cerca de las fronteras de Letonia y Estonia.

Suspenden vuelos en aeropuertos de Moscú por explosiones

Los aeropuertos moscovitas de Vnukovo y Domodedovo suspendieron sus vuelos a primera hora del viernes, según informó la agencia rusa de noticias TASS.

Residentes de las regiones rusas de Tula y Kaluga publicaron previamente en redes sociales que escucharon explosiones durante la noche, informó el medio de comunicación ruso Baza.

Los vuelos también tuvieron una breve interrupción el martes y el miércoles durante los ataques de presuntos drones ucranianos.

Con información de Reuters