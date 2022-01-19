Rusia mueve más tropas en medio de tensiones con Ucrania

Rusia está enviando un número no especificado de tropas desde el extremo este del país hasta Bielorrusia para unos juegos de guerra. El despliegue reforzará aún más los activos militares rusos cerca de Ucrania en medio de los temores occidentales de una invasión planificada.

El viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, dijo que los simulacros conjuntos con Bielorrusia implicarían practicar una respuesta conjunta a las amenazas externas.

Afirmó que tomaría hasta el 9 de febrero desplegar completamente las armas y el personal para los simulacros de Allied Resolve 2022, que se espera que se realicen del 10 al 20 de febrero.

Fomin no dijo cuántas tropas participarán, pero mencionó que Rusia desplegará una docena de aviones de combate Su-35 y varias unidades de defensa aérea en Bielorrusia.

El despliegue reforzaría a unas 100,000 tropas rusas con tanques y otras armas pesadas que ya están acumuladas cerca de Ucrania.

Fomin dijo que los ejercicios en Bielorrusia reflejan la necesidad de practicar la concentración de todo el potencial militar del país en el oeste.

"Puede surgir una situación en la que las fuerzas y los medios del grupo regional de fuerzas sean insuficientes para garantizar la seguridad confiable del estado de la unión, y debemos estar listos para fortalecerlo", dijo Fomin.

Russia and Belarus will rehearse repelling an external attack when they hold joint military drills in Belarus next month, both sides said https://t.co/fBAtzxDdbc pic.twitter.com/vbbVIN6tY2 — Reuters (@Reuters) January 19, 2022

Tensiones por Ucrania

Rusia ha negado la intención de atacar a su vecino, pero exigió garantías de Occidente de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no se expandirá a Ucrania u otras naciones exsoviéticas ni colocará sus tropas y armas allí.

Washington y sus aliados rechazaron las demandas durante unas negociaciones para sofocar la tensión en Ginebra y en una reunión en Bruselas, la semana pasada.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirá el viernes en Ginebra con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, en otro intento por calmar la crisis.

White House spokesperson Jen Psaki said the situation in Ukraine is 'extremely dangerous' and Russia could launch an attack ‘at any point’ https://t.co/gAjrogJrq4 pic.twitter.com/KlNqJJcuhU — Reuters (@Reuters) January 18, 2022

En medio de las crecientes tensiones, la Casa Blanca advirtió que Rusia podría atacar a su vecino en "cualquier momento". Incluso, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, describió el movimiento de las tropas rusas hacia Bielorrusia como parte de una "situación extremadamente peligrosa".

Por su parte, Reino Unido entregó un lote de armas antitanque a Ucrania, cuyo Ministerio de Defensa confirmó el envío y señaló que ayudarán a "fortalecer nuestra capacidad de defensa".

Funcionarios ucranianos advirtieron que Rusia podría lanzar un ataque contra Ucrania desde varias direcciones, incluso desde su aliado Bielorrusia.