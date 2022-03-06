Rusia habla con Turquía y Francia sobre intenciones en Ucrania

Este domingo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hablaron con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, para pedir un alto inmediato al fuego en Ucrania. Esto a través de llamadas por separado.

En ambas pláticas, los presidentes ofrecieron mediar la situación para alcanzar la paz entre ambas naciones, ya que el país se encuentra en su onceavo día de conflicto, dejando a miles de muertos, incluidos civiles.

En ambos casos, Putin escuchó las propuestas para establecer diálogo con su homólogo ucraniano; sin embargo, estas llamadas suceden en el marco del bombardeo al aeropuerto civil de la ciudad de Vinnytsia.

Putin dispuesto a frenar su 'operación militar' si Ucrania deja las armas

En su primera conversación del día, Turquía pidió trabajar para alcanzar la paz y el cese al fuego; esto con el fin de terminar con la crisis humanitaria que está atravesando Ucrania.

Ante esto, el mandatario ruso aseguró que detendrá su 'operación militar' en dicho país, sólo si los ucranianos dejaban las armas.

Cabe señalar que recientemente Turquía se ofreció como mediador entre ambos países, en una probable reunión que se celebrará esta segunda semana de marzo.



Rusia asegura que logrará su objetivo en Ucrania

Posteriormente, en su llamada con el presidente de Francia, Vladimir Putin aseguró que alcanzará su propósito por cualquier medio.

Dijo además que no pretendía atacar centrales nucleares en Ucrania.

Presidente de Ucrania condena bombardeos por parte de Rusia

Cómo ya mencionamos, este domingo el presidente de Ucrania , Volodír Zelenski, emitió un mensaje a través de sus redes sociales sobre los bombardeos a la ciudad de Vinnytsia, más concretamente al aeropuerto.

Condenó los hechos, pues aseguro que dicha ciudad es pacífica y nunca ha hecho nada en contra de Rusia. Asimismo, denunció que Putin pretende terminar con la infraestructura que generaciones de ucranianos construyeron.

Finalmente, señaló que la responsabilidad del enfrentamiento y de los muertos de este conflicto armado con su vecino recae en las potencias occidentales, al no hacer nada para detener al mandatario ruso.