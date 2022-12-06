Día 286 de la invasión de Rusia a Ucrania. Continúan los ataques

Al menos seis muertos en otra oleada de ataques con misiles en la región del Donetsk. Los ataques se llevaron a cabo un día después de que Rusia culpara a Ucrania de ataques sin precedentes con aviones no tripulados contra dos bases aéreas en el interior de Rusia.

Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el presidente Zelenski viajó a la región oriental de Donetsk y prometió expulsar a las fuerzas rusas de todo el territorio ucraniano.

Nueva oleada de ataques masivos en Jersón

Las tropas rusas también lanzaron una nueva oleada de ataques masivos en Jersón, según alertaron las autoridades de esa región ucraniana, en el sur del país.

"Los rusos están bombardeando masivamente con artillería y misiles toda la región", informaron fuentes policiales, reproducidas por el portal Ukrinform.

El objetivo de los ataques es, según estas fuentes, edificios altos e instalaciones energéticas críticas y su intención es provocar "el mayor daño posible" y "causar bajas entre la población civil".

Rusia acusa a fuerzas de Ucrania de bombardeos

El Ejército de Rusia ha acusado este martes a las fuerzas ucranianas de llevar a cabo bombardeos contra el distrito de Voroshilovski, en el centro de Donetsk, donde se habría producido el lanzamiento de al menos catorce misiles.

Las autoridades ucranianas han pedido este martes al Gobierno húngaro que interceda y tome medidas para pedir a Rusia que "ponga fin a la guerra" y avance en el camino hacia la paz.

Los líderes de la Unión Europea han mandado este martes un mensaje de apoyo a los países de los Balcanes frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, con respaldo en cuestiones prácticas como la seguridad energética o ante amenazas de ciberseguridad, en un intento de revitalizar las relaciones con la región, al tiempo que ha reclamado a los Balcanes alinearse con la política exterior del bloque, en particular las sanciones contra Rusia por la invasión del país vecino.

Detener ambiciones imperialistas de Rusia

El presidente polaco, Andrzej Duda, afirmó este martes, desde el puerto de Gdynia (norte), que la invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia de "contar con armamento ultramoderno" para "detener las ambiciones imperialistas" del Kremlin.

Duda pronunció estas palabras ante la prensa durante una ceremonia de recepción de las diez primeras unidades de tanques y lanzaobuses surcoreanos como parte del lote de más de 1,000 aparatos adquiridos recientemente por Polonia.

Embajada de Ucrania en Rumanía recibe varios sobres

La Embajada de Ucrania en Rumanía ha informado este martes de que ha recibido varios sobres con contenido sospechoso en lo que supone ya más de una veintena de alertas y amenazas de este tipo contra legaciones diplomáticas ucranianas en países de la Unión Europea.

Las autoridades de Ucrania y Rusia han llevado a cabo este martes un nuevo intercambio de 120 prisioneros de guerra, en el marco de la invasión desatada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Andrei Yermak, asesor de la Presidencia de Ucrania, ha detallado que 60 soldados ucranianos han sido liberados durante la jornada, incluido 34 "defensores de Mariúpol", según ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform. "Es la mejor noticia en un día festivo, porque los héroes deben estar vivos. Nuestras Fuerzas Armadas luchan por esto, incluida la batalla de la vida", ha manifestado. Ucrania celebra este martes el Día de las Fuerzas Armadas.

