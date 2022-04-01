VIDEO: Rusia acusa a Ucrania de atacar un depósito de combustible

Moscú ha denunciado este viernes que el ejército de Ucrania ha atacado un depósito de combustible en territorio de Rusia.

Según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dos helicópteros de las Fuerzas Armadas ucranias habrían logrado alcanzar el deposito de combustible situado a apenas 80 kilómetros al norte de la ciudad ucrania de Járkov, uno de los frentes más duros de una guerra que se prolonga ya más de un mes. No ha habido víctimas en el ataque.

« Au moins 8 réservoirs pétroliers ont été ciblés à Belgorod par des hélicoptères ukrainiens selon les autorités russes. » Une affirmation que l'État-Major ukrainien réfute, ajoutant que cela pourrait être une opération sous fausse bannière organisée par les russes… pic.twitter.com/GZ6BOzsfV2 — Céline d’Arc (@pam33771) April 1, 2022

Los dos aparatos habrían cruzado a territorio ruso volando a baja altura en una incursión llevada a cabo en la madrugada de este viernes, según la versión de Gladkov.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo este viernes que no podía confirmar ni negar la supuesta participación de Ucrania en un ataque a un depósito de combustible en la ciudad rusa de Belgorod porque no estaba al tanto de toda la información militar.

Le gouverneur de Belgorod affirme que deux hélicoptères ukrainiens ont survolé l'espace aérien russe et ont ciblé des infrastructures pétrolières tôt ce matin. pic.twitter.com/bZY631CepJ — Céline d’Arc (@pam33771) April 1, 2022

Tropas de Ucrania retoman control de ciudades

Las fuerzas ucranias han retomado el control de las ciudades de Sloboda y Lukashivka, en una de las principales rutas para el tránsito de provisiones entre Chernihiv y la capital, Kiev, según asegura el Ministerio de Defensa británico en su último informe, emitido este viernes.

Avanza contraofensiva ucrania frente a Rusia

La contraofensiva ucrania frente a Rusia está ganando efectividad. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) confirma en su último informe que las tropas han tenido éxito en varios ataques lanzados alrededor de Kiev y Jerson.

Los territorios recobrados podrían aumentar en los próximos días, según el pronóstico del ISW, y algunos analistas apuntan a que Ucrania ha retomado en la última semana más territorio del que ha perdido.

4.1 millones de refugiados

ACNUR, la agencia para los refugiados de la ONU, ha elevado este viernes a más de 4.1 millones el número de ucranios que han huido del país por la invasión rusa, que comenzó el 24 de febrero. Naciones Unidas asegura que se trata del éxodo más rápido en Europa desde la II Guerra Mundial.

Según ACNUR, los refugiados han llegado a los siguientes países como primer destino:

Polonia: casi 2.4 millones.

Rumania: más de 623,000.

Moldavia: más de 390,000.

Hungría: casi 375,000.

Rusia: más de 350,000.

Eslovaquia: más de 292,000.

Bielorrusia: unos 11,800.

Datos de Naciones Unidos, hay otros 6.5 millones de personas que se han desplazado de forma interna en Ucrania debido a la guerra. Es decir, en total unos 10.5 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa...

Un convoy humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha partido este viernes desde Zaporiyia hacia la ciudad portuaria sitiada de Mariupol, en el sudeste de Ucrania, con la "esperanza" de que las evacuaciones de miles de civiles puedan comenzar hoy, según ha dicho un portavoz en una rueda de prensa. "Tenemos permiso para mudarnos hoy y estamos en camino a Mariupol", ha dicho el portavoz del CICR, Ewan Watson. "Tenemos la esperanza de que la operación de paso seguro comience hoy".

Sin embargo, el convoy no recibió permiso para llevar ayuda humanitaria y partió sin suministros básicos, que escasean en la ciudad, muy castigada por los ataques de las tropas rusas.

Las fuerzas de Rusia se están retirando de la región de Chernihiv, en el norte de Ucrania, pero aún no se han ido por completo, según ha dicho el gobernador local, Viacheslav Chaus.

Unos 153 menores han muerto en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, el 24 de febrero, mientras otros 245 han resultado heridos, según el último balance de la Fiscalía General de Ucrania, publicado este viernes.

