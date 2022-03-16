Rusia: multan y liberan a mujer que interrumpió noticiero y protestó

En Rusia, liberan y multan con 30,000 rublos (5,700 pesos mexicanos) a la mujer que interrumpió la transmisión en vivo de un noticiero en protesta contra la guerra y la invasión a Ucrania.

Mujer interrumpió noticiero

Marina Ovsyannikova, mujer rusa de ascendencia ucraniana, apareció durante la transmisión del noticiero de Canal Uno de la televisión estatal rusa. La mujer levantó un cartel detrás de la conductora y gritó consignas de denuncia contra la guerra en Ucrania.

Según informó un tribunal, Rusia denunció el acto de protesta de la mujer y lo calificó de "gamberrismo".

Marina Ovsyannikova, empleada del Canal Uno, fue declarada culpable de incumplir las leyes de protesta, según el tribunal.

Aún no está claro si la mujer podría enfrentar otros cargos más graves. Marina Ovsyannikova no se pudo contactar inmediatamente con su abogado para que hiciera comentarios.

Ovsyannikova exhortó a los rusos a no dejarse engañar por la propaganda estatal, un mensaje que suscitó los elogios del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, pero que fue rápidamente rechazado en Rusia.

Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin:

En lo que respecta a esta mujer, se trata de una gamberrada. El Canal Uno, un pilar de noticias objetivas y oportunas, debe llegar al fondo de esto.

Mujer irrumpe en informativo de TV estatal rusa con cartel contra la guerra 📢🇷🇺 pic.twitter.com/prm5hcRaav — Reuters Latam (@ReutersLatam) March 15, 2022

Protesta, la multan y la liberan

Tras la audiencia, la mujer dijo estar agotada, agregó que había sido interrogada durante más de 14 horas, que no se le había permitido hablar con sus familiares y que no se le había proporcionado asistencia jurídica.

Su protesta había despertado el temor entre sus simpatizantes de que pudiera ser procesada en virtud de la nueva legislación, que conlleva una pena de cárcel de hasta 15 años.

La ley, aprobada ocho días después de la invasión, declara ilegales las acciones públicas destinadas a desacreditar al ejército de Rusia y prohíbe la difusión de noticias falsas o la "difusión pública de información deliberadamente falsa" sobre el uso de las fuerzas armadas rusas.

Guerra Rusia - Ucrania

Los funcionarios de Rusia describen la ofensiva en Ucrania como una operación militar especial para desarmar el país y evitar un "genocidio" contra los rusoparlantes, una justificación que Ucrania y Occidente rechazan como un falso pretexto para la invasión de un país democrático.

