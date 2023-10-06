Detienen al “R-10", presunto integrante de la Familia Michoacana

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Saday ‘N’, alias el "R-10", presunto integrante de la Familia Michoacana y por quien ofrecían una recompensa de hasta 300 mil pesos.

Saday ‘N’ fue detenido por elementos de Seguridad de la capital del Estado de México, durante un recorrido de vigilancia que realizaban policías municipales de la ciudad de Toluca en la colonia Moderna de la Cruz en el cruce de la vitalidad de las Torres e Ignacio Allende.

El "R-10"portaba drogas al momento de su detención

De acuerdo con las autoridades, al momento de su detención, el "R-10", como era conocido el presunto integrante de la Familia Michoacana, portaba pequeñas bolsas con características similares a la droga conocida como cristal, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

En la entrevista, Saday ‘N’ dijo haber pertenecido a una organización delictiva con orígenes en Michoacán, por lo que sus datos fueron ingresados en una base de búsqueda que reveló ya existía una orden de captura en su contra por su presunta participación en hechos ilícitos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofrecía hasta 300 mil pesos por la captura o noticias del paradero de Saday ‘N’, alias el "R-10".

El presunto sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía del Edomex para determinar su situación jurídica.

Saday ‘N’, alias el “R-10", era buscado hasta por 300 mil pesos|Twitter/FiscalíaEdomex

Saday ‘N’ era buscado por los delitos de extorsión

El "comandante "R-10" era buscado por las autoridades al ser acusado de delitos como extorsión, homicidio y delitos contra la salud. Según las autoridades, Saday ‘N’ arribo al Estado de México en 2019, cuando se encontraba en disputa las plazas del Valle de México con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde entonces el presunto integrante de la Familia Michoacana se encontraba radicando en el municipio mexiquense, aterrorizando las zonas del Valle de México.

Durante la detención de Saday ‘N’ también fue capturado otro individuo conocido como el ‘R15’, quien también está siendo buscado por su presunta participación en diversos delitos.