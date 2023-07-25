Cierran todos los salones de belleza en Afganistán por orden del talibán

A partir de hoy 25 de julio en Afganistán las estilistas se vieron obligadas a cerrar definitivamente los salones de belleza por una orden impuesta por el gobierno talibán

En Afganistán las estilistas se vieron obligadas a cerrar definitivamente los salones de belleza por una orden impuesta por el gobierno talibán.

Cuántos salones de belleza hay en Afganistán

A partir de hoy 25 de julio la prohibición de salones de belleza hará perder su ingreso a unas 60,000 mujeres que trabajan en 12,000 establecimientos, según la Cámara de Comercio e Industria para las mujeres de Afganistán.

Los talibanes anunciaron hoy martes que todos los salones de belleza en Afganistán deben cerrar después que finalizó el plazo de un mes.

Sadiq Akif Mahjer, portavoz del Viceministerio y Virtud dirigido por los talibanes, no dijo si usaría la fuerza contra los salones que no cumplan.

En casas tampoco podrán realizar este trabajo

El gobierno talibán tampoco les permitió que realizaran este trabajo en sus casas.

Para muchas de estas estilistas, jefas de familia, es su única fuente de trabajo

Afganistán y los talibanes restringen libertades a las mujeres

Este fallo es la última restricción a los derechos y libertades de las mujeres y niñas afganas tras los edictos que les prohíben la educación, los espacios públicos y la mayoría de las formas de empleo.

Porqué los talibanes prohíben a las mujeres realizar ciertas actividades

El talibán prohíbe a las mujeres estudiar la secundaria o la universidad y también trabajar.

Los talibanes enumeraron una serie de servicios ofrecidos por los salones de belleza que, según dijeron, violaban el Islam. Incluyeron el modelado de las cejas, el uso del cabello de otras personas para aumentar el cabello natural de una mujer y la aplicación de maquillaje, lo que interfiere con las abluciones requeridas antes de ofrecer oraciones.

Porqué cierran los salones de belleza en Afganistán

La costumbre exige que las familias de los novios paguen las visitas al salón de la novia y sus parientes cercanas antes de la boda.

La prohibición también despertó la preocupación de grupos internacionales preocupados por su impacto en las mujeres empresarias.

"No se trata de arreglarse el cabello y las uñas. Se trata de unas 60,000 mujeres que pierden su trabajo. Se trata de mujeres que pierden uno de los únicos lugares a los que podían acudir en busca de comunidad y apoyo, después de que los talibanes destruyeran sistemáticamente todo el sistema establecido para responder a la violencia doméstica", dijo Heather Barr, directora asociada de derechos de la mujer del grupo Human Rights Watch con sede en Nueva York.

ONU busca revertir esta prohibición

Naciones Unidas dijo que estaba comprometida con las autoridades de Afganistán para revertir la prohibición.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "apoya los esfuerzos de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), que ha pedido a las autoridades de facto que detengan el edicto de cierre de los salones de belleza. UNAMA ha dicho que esta restricción a los derechos de las mujeres tendrá un impacto negativo en la economía y contradice el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, y estamos buscando una reversión de las prohibiciones", dijo el lunes el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

El talibán gobierna desde 2021

A pesar de las promesas iniciales de un gobierno más moderado que durante su tiempo anterior en el poder en la década de 1990, los talibanes han impuesto medidas duras desde que tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021 cuando las fuerzas estadounidenses y de la OTAN se retiraron.

Muchas prohibiciones a las mujeres en Afganistán

Han prohibido a las mujeres el acceso a espacios públicos como parques y gimnasios, gimnasios o baños públicos, viajar sin ir acompañadas de un familiar varón, tampoco pueden trabajar para organizaciones internacionales y deben cubrirse integralmente al salir de casa.

Las medidas han provocado duras críticas internacionales, aumentando el aislamiento del país en un momento en que su economía se ha derrumbado y empeorando una crisis humanitaria.

Las mujeres tampoco pueden trabajar para organizaciones internacionales, acceder a parques, jardines, gimnasios o baños públicos o viajar sin ir acompañadas de un familiar varón. También deben cubrirse integralmente al salir de casa.

Los salones de belleza proliferaron en Kabul y las grandes ciudades afganas durante los 20 años de ocupación de las fuerzas estadounidenses y la OTAN.

El pasado 19 de julio dispersaron con cañones de agua a mujeres afganas que protestaban por el cierre de salones de belleza en Kabul.

Las manifestaciones son poco frecuentes en Afganistán y suelen ser dispersadas violentamente.