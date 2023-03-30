Salud del Papa Francisco hoy 30 de marzo de 2023: padece una bronquitis infecciosa

El Vaticano anunció hoy 30 de marzo que el Papa Francisco fue diagnosticado con una bronquitis infecciosa, por lo que le medicaron antibióticos, que surtieron el efecto esperado, mostrando una importante mejoría en su salud.

"Bronquitis infecciosa: este es el resultado de los exámenes realizados en #PapaFrancisco en el Hospital Gemelli, donde está internado. Según el boletín @HolySeePress, el Papa está siendo medicado con antibióticos, que surtieron el efecto esperado, con una importante mejoría en su salud", indicó el Vaticano en su cuenta de Twitter.

La salud del @Pontifex_es, quien está internado en el Hospital Gemelli de #Roma por una bronquitis infecciosa, mejora paulatinamente. Ya comió, leyó los diarios y acudió a misa dentro de la clínica; sin embargo, #ElVaticano ya trabaja en un plan B en caso de que deban comenzar… pic.twitter.com/8O9hTcU3aG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 30, 2023

El papa Francisco desayunó y reanudó el trabajo

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha informado este mediodía que hoy el Pontífice "después de desayunar, leyó algunos diarios y reanudó el trabajo". Además, "antes del almuerzo se dirigió a la pequeña capilla del apartamento privado, donde rezó y recibió la Eucaristía".

El pontífice, de 86 años, se encuentra ingresado en el apartamento papal del hospital Gemelli de Roma aquejado de una infección respiratoria desde el miércoles.

Descartan que el papa Francisco tenga neumonía

El mismo comunicado destaca que Jorge Mario Bergoglio "descansó bien durante la noche". Se trata del tercer comunicado desde que ayer por la tarde ingresara en el Policlínico Gemelli a causa de una infección pulmonar, descartando ya la neumonía que los médicos barajaban como diagnóstico en un principio.

Según los medios, Francisco fue sometido a una TAC en el tórax y a otras pruebas médicas, que descartaron la pulmonía, y su estado de salud no preocupa tras los resultados.

Estos problemas de salud se producen a solo tres días del Domingo de Ramos, que da inicio a los ritos de la Semana Santa, y todavía no está claro si el Papa podrá oficiarlos y cómo.

"Francisco está conmovido por los tantos mensajes recibidos y expresa su propia gratitud por la cercanía y la oración". Así señala el comunicado de la Santa Sede de anoche, con el que concluye una jornada de incertidumbre sobre el estado de salud del Pontífice que arrancó cuando se sintió mal tras presidir la habitual audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro.

Papa Francisco refirió dolor en el pecho

Bergoglio se asustó e hizo saltar las alarmas en su entorno cuando manifestó que tenía un dolor en el pecho cuando ya se encontraba en su residencia de Santa Marta.

Así lo relataba la vaticanista Elisabetta Piqué en el diario La Nación. Al parecer, Francisco compartió este hecho a su asistente sanitario personal, Massimiliano Strappetti, que le aconsejó ir inmediatamente al hospital Gemelli para someterse a una revisión.

También ha tenido que posponer una entrevista televisiva que tenía programada con la periodista italiana Lorena Bianchetti, de un programa religioso de la RAI.

En el aire queda, de momento, si el Papa estará o no presente en San Pedro para presidir la procesión de las palmas y la misa de Domingo de Ramos que marca el inicio de la Semana Santa.

Francisco fue operado del pulmón derecho

Aunque la situación parece bajo control, hay que tener en cuenta que se trata de un paciente de 86 años y que con 21 años una pulmonía grave obligó a que le extirparan el lóbulo superior del pulmón derecho en el Hospital Sirio Libanés de Buenos Aires.

La última vez que Francisco estuvo hospitalizado fue en julio de 2021 en el mismo centro, donde fue operado de diverticulitis.

