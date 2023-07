Fue el viernes 7 de julio cuando Jorge Antonio Ubario iba en su bicicleta rumbo al trabajo cuando escuchó gritos de auxilio. El albañil vio cómo un hombre quedó colgado de lo alto de un poste en Mazatlán, Sinaloa.

Sin pensarlo dos veces subió a auxiliarlo: “Al llegar al lugar donde pasaron los hechos y escuché un grito, así desgarrador, de desesperación pidiendo auxilio. El señor gritó: “Ayuda”, pero así muy fuerte y me asusté, volteé hacia todos lados, vi una escalera y en cuanto vi la escalera volteé y vi al señor. Y le dije: no pues, que sea lo que Dios quiera, viejo, pero yo no te voy a dejar aquí solo”.

¡Héroe sin capa! Salvó la vida de hombre electrocutado en poste de Mazatlán

Aún sabiendo que a la persona que ayudaba había sufrido una descarga eléctrica, Jorge no dudó jamás y estaba decidido a apoyar. “Dios, pues que sea lo que tú quieras” pero sí pensaba en el peligro, pero eran más mis ganas de ayudar que otra cosa”.

Jorge Antonio relató a Fuerza Informativa Azteca los momentos posteriores al rescate: “La neta sentí un alivio, sentí un gran alivio, bendito sea Dios, el señor está bien. ¿Si volviera a pasar, Jorge, que lo volvieras a ver ahí, que volvieras a ver a una persona persona en situación similar, te aventarías otra vez? Créeme que no dudaría en hacerlo, no porque alguien me viera, pero simplemente he tenido es instinto de ayudar a las personas cuando las veo en problemas”.

¿Cómo se electrocutó un hombre en Mazatlán, Sinaloa?

Un electricista independiente que se encontraba trabajando para conectar la energía eléctrica de un salón de eventos en construcción en Mazatlán, Sinaloa recibió una descarga eléctrica mientras realizaba los labores en un poste y resultó electrocutado.

Debido a una mala maniobra al realizar los trabajos eléctricos el hombre quedó noqueado e inconsciente colgado en la parte alta del un poste de luz sobre la avenida Ejército Mexicano en Mazatlán.

A pesar de la fuerte descarga, el trabajador logró sobrevivir aunque resultó herido de gravedad, pues sufrió quemaduras en todo el cuerpo debido a la descarga eléctrica según informaron los cuerpos de emergencia: “Desafortunadamente la maniobra que estaba realizando no la hizo con precaución, no la hizo con cuidado, además de que no contaba con las medidas generales de seguridad, ni con el equipo de protección general y el resultado fue que recibió una descarga eléctrica considerable”.

El negocio había pedido al hoy lesionado realizar los trabajos; sin embargo, no se solicitaron los permisos para la supervisión por parte de la (CFE), así como tampoco se aplicaron las medidas de seguridad, por lo cual el local fue clausurado por la autoridad municipal.