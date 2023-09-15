¿Mariana Rodríguez al Senado? Samuel García la ‘destapa’ para 2024

El jueves 14 de septiembre, el gobernador de Nuevo León, Samuel García se presentó en un evento público y aprovechó la oportunidad para destapar e incentivar a su esposa Mariana Rodríguez Cantú para convertirse en senadora.

El gobernador le pidió a su pareja que no se limite en caso de participar en las elecciones 2024, mismas que serán las más grandes de la historia y aprovechó para recomendarle que realice leyes infantiles.

“Yo le digo que no se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado a que haga sus leyes de primera infancia”, expresó García durante un evento público.

#Últimahora | 📣 El gobernador Samuel García "destapó" para el Senado a su esposa, la titular del DIF e influencer, Mariana Rodríguez y al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.



Sugirió que su pareja busque impulsar a nivel nacional los programa que lidera en Nuevo León pic.twitter.com/TG9YqeHuml — Karla Murillo (@KarMurillo2) September 14, 2023

¿Quién es Mariana Rodríguez?

Mariana Rodríguez cursó sus estudios universitarios en una escuela privada, desde temprana edad se interesó en el modelaje y productos de belleza; en octubre de 2021 se convirtió en la titular de una dependencia estatal conocida como Amar a Nuevo León, misma que se encarga de las relaciones públicas y la prensa.

¿Qué se necesita para ser senador en México?

En caso que Mariana Rodríguez busque ser senadora, los requisitos en México son:

