“Me dan penita": Samuel García se lanza contra aspirantes presidenciales

El gobernador de Nuevo León y posible aspirante presidencial, Samuel García Sepúlveda, se lanzó contra los aspirantes presidenciales rumbo a las elecciones 2024 tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues aseguró que le dan “pena”.

En una entrevista, tras finalizar su presentación en la Feria del Libro, el gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que el siguiente presidente necesita una propuesta clara para México; sin embargo, ninguno de los actuales contendientes cuenta con esta.

“En mi caso, por mi edad, no tengo ninguna prisa, pero sí me dan penita, y discúlpenme el adjetivo, las candidatas y los candidatos que estamos viendo para México”, dijo. Asimismo, afirmó que no los veía a la altura de lo que requiere el país, pues violan la ley y adelantan los periodos electorales en unas precampañas que fueron ilegales.

Samuel García definirá en noviembre si aspirará a la presidencia

Hay rumores de que Samuel García podría contender por la presidencia para las próximas elecciones junto al partido naranja, el cual decidió no ir en coalición; sin embargo, el gobernador afirmó que sería hasta noviembre cuando defina si aspirará a la silla.

“No levantan una aspiración, no levantan una sonrisa, eventos desangelados, cero debate, todo es que si las corcholatas, que si el Frente, que si ‘Alito’, y la verdad es que este país con lo que puede vivir y por el momento que está viviendo por lo geopolítico, pues creo que el país merece más, y si desde Nuevo León podemos subir esa altura de debate”, destacó.

Finalmente, aseguró que en noviembre, cuando empiece, por ley, el proceso electoral y que el partido naranja abra firmas y registros para candidatos, verá qué le conviene al país, a Nuevo León y al partido: “En su momento les diré si pretendo aspirar, por lo pronto estoy concentrado en Nuevo León”.

Cabe destacar que las aspirantes presidenciales hasta este momento son Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.