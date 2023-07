¡Eliminados de la Copa Jalisco! Intervención de alcaldesa de Arandas les cuesta el torneo

El equipo de fútbol del municipio de Arandas quedó fuera de la copa Jalisco, esto como consecuencia luego de que la alcaldesa Anabel Bañuelos entrara al campo a regañar al árbitro durante el partido del fin de semana.

Ante ello, autoridades castigaron al municipio y el equipo de Arandas fue descalificado del torneo pues lo realizado por la alcaldesa iba en contra de los valores deportivos, así lo indicó Fernando Ortega, director del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE): “Es algo que no podemos permitir, es algo donde un funcionario público donde alguien que tienen que entender el valor del deporte para generar valores, para generar mensajes positivos con ídolos en la localidad, no puedes permitir que vaya contra el espíritu y por el contrario sea quien incite a la violencia”.

En el comunicado se detalla que la alcaldesa violentó el espíritu del juego y alteró el rumbo de este tras el regaño hacia el árbitro, por lo que se aplicaron sanciones inmediatas.

Celebro la decisión de la Copa Jalisco de excluir al equipo de Arandas del torneo. La copa no se puede manchar yendo en contra de los principios y el espíritu de este deporte. https://t.co/iI2N5H2Zdi — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 18, 2023

Alcaldesa ingresa a campo y regaña al árbitro en Jalisco

Recordemos que la funcionaria quién había asistido al partido de fútbol entre el equipo de Arandas quien iba perdiendo por la mínima diferencia contra el equipo de San Martín Hidalgo. El marcador en contra y eventual eliminación del equipo local no le gustó a la alcaldesa por lo que decidió hacer valer su autoridad, e ingresó al campo a regañar al arbitro.

Tras los reclamos de la alcaldesa, el árbitro Ricardo Torres declaró un penal dudoso en el ultimo minuto que generó el empate y posteriormente, logró que el equipo local eliminará a su rival.

La alcaldesa de #Arandas se metió a la cancha para regañar al árbitro cuando el equipo de su municipio perdía contra el conjunto de San Martín Hidalgo en la #CopaJalisco



Luego de los reclamos, el silbante declaró un penalti dudoso en el último minuto que generó el empate y… pic.twitter.com/lGP4z5YzsX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 18, 2023

Este hecho fue aceptado por los jugadores locales; sin embargo, para los del equipo contrario no causó tanta gracia y esperan que los organizadores definan conforme a reglamento.

Ante el suceso, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro señaló que analizará la situación realizada por la alcaldesa: “Pues esta mal, vamos a revisar que es lo que procede en estos casos, no he visto a profundidad el tema pero de entrada te digo que no puede ser.”