Campañeando: ¿Más aferrada que Sandra Cuevas a candidatura?

Los aspirantes a la candidatura de la Ciudad de México no dejan de brillar, por un lado, Santiago Taboada, del PAN, dijo que él quiere meter el gol, al igual que todos sus compañeros, por otro, Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, sigue insistiendo tanto, que ya hasta se presumió en redes sociales como: “La aferrada”.

Y ni hablemos de Clarita, la lcaldesa de Iztapalapa, porque sigue tomándose fotos con personalidades como Julieta Fierro y Elena Poniatowska, aunque ahora se suma el apoyo de Regina Orozco, soprano y actriz, que pidió a todos, claramente, soñar con algo que parezca imposible.

¿Le entra a la austeridad? Xóchitl Gálvez aseguró que no tiene espectaculares y mucho menos ha pagado por uno, más bien que los que se han visto por diversas partes de la República son los que hace la gente, por eso ya publicó un tutorial en sus redes para enseñar al pueblo a hacer más.