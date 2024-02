Sandra Cuevas y Alejandra Barrales se registran como candidatas de Movimiento Ciudadano al Senado

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la experredista Alejandra Barrales, se registraron como candidatas a la primera fórmula por el principio de mayoría relativa al Senado de la República de la mano de Movimiento Ciudadano (MC), esto, desde la sede del partido. En el evento se encontró el líder nacional del partido, Dante Delgado.

A través de su cuenta de Twitter, Barrales comentó que la alcaldesa y ella tenían una sorpresa desde el pasado domingo, por lo que se rumoreó que sería para anunciar su nueva aspiración.

. @SandraCuevas_ y yo les tenemos una sorpresa. 🍊



Estén pendientes mañana a partir de las 11:00 a.m. pic.twitter.com/LSy5tvUv9r — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) February 19, 2024

Sandra Cuevas se lanza contra PRI, PAN y PRD por correrla

En el evento, Sandra Cuevas señaló la supuesta razón por la que la sacaron de la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD: “Le hemos dado nuestra confianza a lo mismo de siempre y se los digo yo, que salí de la alianza, no salí, me corrieron de la alianza, una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son (...)", destacó la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Aunado a ello, refirió que no sabe hacer otra cosa más que trabajar 20 horas al día, “con orden y con disciplina”, además, dijo que no iba a cambiar, por lo que seguirá con la misma dinámica. “Lo que quiero para esta ciudad es que vamos a ayudar a contribuir a llevar a esta ciudad, a que sea una de las mejores del mundo, con seguridad (...)".

Usuarios recuerdan cuando Jorge Álvarez Máynez criticó a Sandra Cuevas

Tras la noticia de que Sandra Cuevas se unió a las filas del partido naranja, los internautas recordaron cuando Jorge Álvarez Máynez, futuro candidato a la silla presidencial por el mismo partido, se lanzó contra la expanista.

Fue en mayo del año pasado cuando Álvarez Máynez dijo: “Usted no decide si tenemos cabida o no. Critican a Morena y hacen exactamente lo mismo: desvían recursos públicos con fines electorales. Pero ya se van, también de la Cuauhtémoc”.