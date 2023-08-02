Santiago Creel dejará el cargo como presidente de la Cámara de Diputados

El presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se encuentra analizando la posibilidad de dejar su cargo para meterse de lleno en la carrera para ser el representante del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones 2024.

Destacó que su salida no corresponde ante denuncias presentadas por un supuesto uso de recursos públicos ni por presdiones. El acuerdo se alcanzó después de que Santiago Creel e Ignacio Mier se reunieron en privado.

"Ya viene la etapa fuerte para nosotros, a partir del día 8, como estoy seguro de que voy a pasar a la siguiente etapa, va a requerir un tiempo, que va a ser de tiempo completo, quiero cumplir con la responsabilidad y dar ejemplo de ello", señaló.

No obstante, Creel dio dos condiciones para dejar el cargo como presidente de la Mesa Directiva:



Que quede un representante del Partido Acción Nacional (PAN).

Que se respeten las acciones que él ha instrumentado para impugnar la legislación inconstitucional que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aunado a ello, refirió que ya trabajó en una auditoría para pasar el cargo cuando sea necesario. Si es el caso, Creel estaría dejando la Mesa Directiva el próximo 8 de agosto, día en que comienza la siguiente etapa del proceso de Va por México.

Santiago Creel se acerca a Ignacio Mier para establecer acuerdos de la Mesa Directiva de la Cámara Baja

En conferencia de prensa, Creel Miranda informó que se acercó al diputado Ignacio Mier Velazco de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para establecer los acuerdos necesarios para quien ocupe la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

En ese sentido, Creel abrió la puerta a dejar el cargo solo si se delega a una persona diputada del blanquiazul, además de dar seguimiento a las acciones que ha impulsado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como:



Reforma Eléctrica.

Reforma Electoral.

Militarización del país.

INAI.

Cancelación del Conacyt.

Financiera Rural, entre otros.

¿Cuándo termina la recolección de firmas del Frente Amplio por México?

El próximo 8 de agosto será el día límite para que los interesados en representar el Frente Amplio por México obtengan las 150 mil firmas necesarias para pasar a la siguiente etapa del proceso.