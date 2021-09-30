Sarkozy es condenado a prisión domiciliaria por financiamiento ilegal

Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia, fue condenado a un año de prisión, que podrá cumplir en arresto domiciliario, por el financiamiento ilegal de su campaña en 2012.

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Un tribunal consideró que el ex presidente entre 2007 y 2012 se benefició de un sistema de doble contabilidad puesto en marcha para poder superar los límites de gasto de campaña impuestos por la ley francesa.

Por ello le impuso una pena superior a la que había solicitado la Fiscalía, que había pedido un año de prisión con seis meses exentos de cumplimiento.

Sarkozy ya había sido condenadpo a tres años de prisión

En marzo pasado, Sarkozy fue condenado en primera instancia a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento y el otro en arresto domiciliario, por corrupción y tráfico de influencias. Aún está pendiente su apelación.

El esposo de la cantante Carla Bruni no acudió a la lectura del veredicto, al que sí acudieron la mayor parte de los otros acusados, todos ellos condenados por estafa, desvío de fondos y financiación ilegal de campaña electoral.

El tribunal consideró que las cuentas de campaña de Sarkozy a la reelección superaron en más de 20 millones de euros el límite de 22 millones fijado por la ley, algo que fue posible por la creación de un sistema de falsas facturas a través de la empresa Bygmalion, que da nombre al caso.

La sentencia desmonta los argumentos de defensa de Sarkozy durante el proceso celebrado entre el 20 de mayo y el 22 de junio pasados, al que solo acudió en una ocasión, y que consistían en apuntar que ignoraba el detalle de los gastos de su propia campaña electoral.

Los jueces señalaron que el candidato debía conocer la naturaleza de estos y no podía desconocer que estaba superando los límites a la vista de su experiencia electoral, ya que había sido candidato en 2007.

Recuerda que el candidato fue advertido en dos ocasiones por expertos contables de la superación de ese techo y que, pese a ello, mantuvo el elevado tren de gastos de su campaña, a razón de un mitin diario con grandes medios.

Los jueces condenaron al conjunto de los 14 acusados en el caso, todos ellos miembros de la campaña de Sarkozy o de la empresa Bygmalion.

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