Satélite Aeolus: ¿A qué hora se estrellará en la Tierra este viernes y dónde caerá?

La Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas inglés) completa las maniobras para estrellar al satélite Aeolus en la Tierra. Este satélite fue lanzado desde Kourou en la Guayana Francesa, durante la jornada del 22 de agosto del año 2018, con el objetivo de mejorar los pronósticos meteorológicos, además de los modelos climáticos.

Luego de poco más de cinco años de trabajos, este artefacto regresará a la Tierra mediante una rentrada asistida, la primera de su tipo, según ha reportado la Agencia Espacial Europea que desde el Centro de Operaciones Espaciales en Alemania, utilizan el combustible restante del satélite para que regrese a la Tierra.

✅ A big first day saw the first manoeuvre successfully completed.



🖥️ The team will now prepare for the next stages of the reentry.



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¿A qué hora se estrellará el satélite Aeolus en la Tierra?

El reingreso de atélite Aeolus se tiene previsto para que finalice este viernes 28 de julio de 2023. Un equipo guiará al satélite hacia una zona remota del océano Atlántico, lo más alejado que se pueda de tierra firme.

Cabe señalar que cuanto el satélite Aeolus ingrese en la atmósfera y cuando esté a unos 80 kilómetros de la superficie, gran parte del artefacto (un 80 por ciento) se quemará pero algunos de sus fragmentos (un 20 por ciento) posiblemente se estrellarán en la Tierra.

¿Dónde caerán los restos del satélite Aeolus?

La Agencia Espacial Europea ha informado que el riesgo de que una persona sea golpeada por una pieza de basura espacial es casi tres veces menor que el riesgo de la caída de un meteorito.

Cuando los fragmentos “espaciales” caen sobre la Tierra, lo hace principalmente sobre el océano (Atlántico) y existe una mínima posibilidad acerca de que esos restos supongan un posible peligro por su llegada a la superficie terrestre.

La Agencia Espacial del “viejo continente”, asegura que este experimento de estrellado asistido del satélite Aeolus, reduce el riesgo de estos fragmentos hasta 42 veces en comparación con un reingreso natural.