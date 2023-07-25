Satélite Aeolus se estrellará en la Tierra esta semana; ¿qué riesgos hay?

La Agencia Espacial Europea (ESA) pretende recabar información precisa sobre la relación de los vientos y la presión atmosférica, la temperatura y la humedad, en una capa de 300 metros de la superficie de la Tierra, para ello envió al espacio al satélite , Atmospheric Dynamics Mission Aeolus, mejor conocido como satélite Aeolus, del cual ya se planea su regreso.

El satélite ya excedió su tiempo en órbita, por lo que se está quedando sin combustible y la ESA planea su regreso seguro al planeta para su inevitable desaparición tras chocar con la tierra, pero ¿qué riesgos tiene para las personas?

Cabe resaltar que Aeolus fue diseñado para caer naturalmente en una reentrada no controlada, sin embargo, al pasar su tiempo de vida, la agencia lo manipulará para su regreso a la Tierra.

#Aeolus reentry #operations, day 2: between manoeuvres



Today and tomorrow were set aside in the reentry planning, in case anything unexpected happened during yesterday's first, and huge, manoeuvre.



That having gone well, teams today prepare for the next👉https://t.co/3q9Sghe80M pic.twitter.com/HqBLxpabRA — ESA Operations (@esaoperations) July 25, 2023

¿Cuándo se estrellará el satélite Aeolus en la Tierra?

Desde el 19 de junio, el satélite Aeolus ha estado cayendo desde su altitud operativa de 320 kilómetros, desde entonces, los operados han vigilado de cerca el satélite. El 24 de julio, la ESA realizó las últimas maniobras para dirigirlo a la Tierra.

La maniobra final está programada para el viernes 28 de julio, cuando un comando guiará a Aeolus a casa desde una altitud de 150 km a solo 120 km. Luego, el satélite volverá a entrar.

Alrededor de los 80 km, la mayor parte del satélite se quemará, pero algunos fragmentos pueden llegar a la superficie de la Tierra, lo que preocupa a los habitantes sobre si representa algún riesgo para ellos.

La ESA aseguró que si tiene éxito, la reentrada asistida hace que el ya muy pequeño riesgo para la vida de estos fragmentos sea 42 veces menor.

For Isabell Krisch of @DLR_en @DLR_de the biggest highlight of the Aeolus mission has been "to experience this large and diverse team work hand in hand with an awesome team spirit to provide the world with the best ever wind measurements."



Cheers to that! 🍻#ByeByeAeolus pic.twitter.com/Tc8OM4wgFy — esa aeolus mission (@esa_aeolus) July 25, 2023

¿Qué riesgos existen por el regreso del satélite de la Agencia Espacial Europea?

La Agencia Espacial Europea aseguró que el regreso del satélite Aeolus no traerá ningún problema, debido a que los fragmentos son diminutos; además de que la misión apuntará hacia el océano, reduciendo todavía más las posibilidades de que los fragmentos causen algún daño en la superficie de la Tierra.

¿Cuándo fue lanzado el satélite Aeolus?

El satélite Aeolus fue lanzado al espacio para investigación el pasado 22 de agosto de 2018, desde entonces ha ayudado a la Agencia Espacial Europea a conocer más sobre el viento.

