¿Scarlett Johansson en Puebla y víctima de una ciclovía ‘maldita’?

Esta tarde se viralizó una imagen donde se ve a la “Scarlett Johansson poblana” tropezar con los bolardos de una ciclovía en Puebla, instalación que ayer se volvió viral en redes por ser considerada como una ciclovía “maldita”

Lo anterior porque ha provocado la caída de varios transeúntes; accidentes que han quedado registrados gracias a una cámara de seguridad ubicada en el paso vehicular, misma que también capturó a una mujer que los internautas consideraron muy similar, físicamente, a la actriz.

Scarlett Johansson en sus vacaciones en Puebla pic.twitter.com/t9PNMd2bQR — Diavolo pancione 👨🏻‍🎤 (@diavoloponce) April 7, 2021

A modo de burla, algunos usuarios sugirieron que nadie tocara la parte del piso en el que había caído “Scarlett Johansson poblana”, otros tantos señalaron que la mujer cayó con estilo y unos más, hasta recordaron la famosa frase, “qué chula es Puebla”, del compositor Rafael Hernández.

Los “bolardo malditos”, como fueron denominados en redes, han provocado caídas de niños, jóvenes y hasta adultos mayores. Según los internautas, se ubican en la Calle 7, al sur de la capital poblana, donde el gobierno los instaló a fin de separar el tránsito vehicular y del de bicicletas.

Estos están pintados de amarillo, no obstante, posiblemente los transeúntes no están acostumbrados a ellos o, en su caso, no respetan las señalizaciones para peatones.

Puebla promueve el uso de la bicicleta

El gobierno de Puebla es uno de los promotores del uso de la bicicleta como un transporte que mejora la calidad de vida de quien lo usa tanto económicamente, como físicamente.

El Ayuntamiento de esta entidad cuenta con el “Plan de Regeneración y/o Redensificación Urbana de la Zona de Monumentos y su entorno en la Ciudad de Puebla”, en el que se incluye la ampliación de banquetas y la construcción de infraestructuras viales para ciclistas, tal como las ciclovías.

No obstante, a pesar de su buena intención, también algunos peatones pidieron que las autoridades actúen al respecto para evitar que los ciudadanos tropiecen con dicha ciclovía.