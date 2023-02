SCJN no está para responder a caprichos en plan B: Xóchitl Gálvez

Tras lamentar que el Presidente López minimice a los ciudadanos que no simpatizan con su gobierno, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, aseguró que la manifestación de este domingo es un respaldo que miles de ciudadanos dieron a la Suprema Corte de Justicia para que los ministros actúen con apego a derecho frente al Plan B y no para responder a caprichos ni del presidente ni de los opositores.

Entrevistada luego de participar en el foro: “27 años de los acuerdos de San Andrés Larráinzar”, Xóchitl Gálvez confió en que Corte actué a la altura de las circunstancias.

“La Corte yo creo que el día de ayer s e sintió respaldada por miles y miles de mexicanos no solo en la Ciudad de México sino en casi 100 ciudades del país para tomar una decisión apegada a derecho. La Corte no tiene que quedar bien ni con el presidente ni con los opositores, la Corte lo que tiene que hacer es decir que dice la Constitución, interpretarla y dar un fallo de acuerdo a la Constitución y nosotros, yo como senadora sostengo que esta reforma del Plan B viola la Constitución”, sostuvo.

Lamenta Gálvez que AMLO arremeta contra ciudadanos que fueron a la marcha.

Xóchitl Gálvez lamento que el jefe del Ejecutivo arremeta contra los ciudadanos que participaron en la marcha y pretenda dividir por clases sociales al país cuando quienes alzaron la voz en las calles capitalinas no solo fueron familias de Polanco o Las Lomas sino también de Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Y se dijo contenta porque su nombre sonó en Palacio Nacional.

“Nada más en el zócalo en el último concierto de un artista famoso había 250 mil personas pues hoy en el zócalo había 250 mil más las calles entonces que dejen de contar mal porque por eso no los vamos a dejar contar los votos porque no saben. Me encanta que me haya puesto hoy ahí el presidente como las que salieron a marchar y que bueno que nos de voz y fuerza desde su mañanera porque ha sido incapaz de darme mi derecho de repica porque el presidente le saca a debatir frontalmente con una mujer que lo va a poner en su lugar” sentenció la senadora del PAN.