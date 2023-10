No habrá sanciones para quienes se unan al paro del Poder Judicial: SCJN

En sesión privada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no declarar inhábiles los días del paro de labores del 19 al 24 de octubre del Poder Judicial; sin embargo, los ministros explicaron que no habrá consecuencias para quienes no acudan a trabajar y se sumen a las protestas contra la eliminación de 13 fideicomisos.

A través de un oficio la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, notificó este jueves a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato determinó que los trabajadores del máximo tribunal que quieran unirse al paro nacional no tendrán consecuencias de carácter laboral ni pecuniario.

“El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada el 19 de octubre de 2023 resolvió que los días señalados en el periodo anteriormente indicado no se declararán inhábiles; sin embargo, el Pleno determinó que no habrá consecuencias de carácter laboral ni pecuniaria, en relación con los trabajadores que atiendan al paro nacional decidido por la Organización Sindical que usted representa”, explicó.

¿Quiénes participan en el paro del Poder Judicial?

Además, tras una sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura Federal, encabezado también por Piña Hernández, se aclaró que los jueces y magistrados sólo atenderán casos urgentes y que las audiencias y sesiones judiciales se realizarán de manera habitual. Así los trabajadores de a pie continuarán alzando la voz para evitar que el poder legislativo se apodere de 15 mil millones de pesos y extinga los 13 fideicomisos que los benefician directamente a los trabajadores del Poder Judicial.

Esto quiere decir que participaran de la suspensión de labores, quienes quieran y quienes puedan. Entre el grueso de inconformes que se manifiestan a la puerta de sus edificios institucionales hay:

- Personal administrativo

- Personal auxiliar de oficina y otros más de servicios.

Los casos urgentes serán atendidos por el Poder Judicial a pesar del paro

Pero ante la duda de lo que pasará con los procesos que requieran forzozamente de una resolución durante los días de paro, se acordó que ningún caso urgente será pospuesto.

Así se pudo constatar que hubo juzgados que celebraron audiencias de vinculación a proceso y se celebraron juicios orales ya programados. En los tribunales se desahogaron asuntos relevantes y la Suprema Corte incluso sesionará el próximo lunes.

La finalidad es apoyar a los trabajadores afectados y no descuidar a los ciudadanos que requieren de una resolución o sentencia inmediata.