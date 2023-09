Campañeando: ¡Se armó la gorda en Morena! Ebrard ni acudió al evento de su partido

A gritos de “Fraude, fraude, fraude... Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla”, pasó lo inminente: ¡Se armó la gorda en Morena!

Después de solicitar que se repusiera el proceso porque se hizo “con las patas”, el carnal Marcelo Ebrard se autoexilió: “Claro que no vamos a ir hoy en la tarde al evento... no vaya a ser que nos manden policía... me vayan a detener”.

Sin embargo al interior del hotel sede y como si en Sonora no pasara nunca nada, el gobernador Durazo se mantuvo “bailando las calmadas” y con su investidura de Presidente del Consejo Político de Morena, desestimó las acusaciones de Marcelo: “Como ustedes pueden ver hay muy pocas personas, obviamente no hay fuerza pública... Lo menciono porque lamentablemente se ha difundido información equivocada, errónea, falsa”.

Alito Moreno, de apellido más no de partido, nuevamente presumió sus dotes de pitonismo: “Se la hicieron a Marcelo y el habrá de tomar una decisión... Marcelo Ebrard ha tenido una posición firme y clara y ha confirmado lo que yo siempre les dije: -ese proceso es una farsa, es un total circo-”.

Y en esta novela rumbo a Elecciones 2024, la Señora X no perdió el timpo para jalar agua a su molino político: “Que escuchen a Marcelo... creo que es justo que lo escuchen... yo apoyo a Marcelo”.