Se descarrila tren de carga en Gómez Palacio, Durango

Los vagones de un tren de carga que transportaba alimento para ganado se descarriló en el municipio de Gómez Palacio, Durango; hasta el momento no se reportan heridos por el accidente.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la colonia El Consuelo y primeras investigaciones estiman que el accidente ocurrió debido al reblandecimiento de la tierra por las recientes lluvias en el municipio, situación que habría causado estragos en las vías férreas de la zona.

Por este motivo los tres vagones del tren de carga, propiedad de Ferromex, se salieron de su trayecto y terminaron sobre las banquetas de Gómez Palacio.

Estruendo alarmó a habitantes de Gómez Palacio

Habitantes de la colonia El Consuelo reportaron que escucharon un estruendo que los movilizó y rápidamente vieron los vagones del tren descarrilado, por lo que se comunicaron con la Policía de Gómez Palacio, así como con el personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En las imágenes se aprecia que los vagones únicamente causaron daños en una construcción aledaña a la banqueta, mientras que el alimento quedó esparcido sobre el asfalto.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, bomberos municipales y personal de la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Tránsito para asegurar la zona y coordinar las labores para restablecer el avance de otros trenes de carga sobre la región.

Evalúan daños por descarrilamiento del tren

Personal de Ferromex acudió al lugar para evaluar los daños por el descarrilamiento del tren de carga y confirmar que no hubiera heridos por el accidente.

Este es el segundo descarrilamiento de un tren de la empresa Ferromex en menos de un mes, el pasado ocurrió en Zacatecas, sobre las vías férreas de las colonias Francisco E. García y Pánfilo Natera. En esa ocasión provocó cuantiosos daños materiales en vehículos, viviendas y hasta en una escuela pública de la región.

En esa ocasión la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como la empresa tampoco reportaron lesionados o heridos por el incidente.