Se manifiestan otra vez policías estatales en Zacatecas

La policías de Zacatecas tomaron desde las primeras horas de éste jueves 31 de marzo las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Es la segunda toma de instalaciones que se da en menos de 15 días por parte de policías estatales.

Toda la corporación se encuentra en paro luego de que fueran notificados de la baja de 7 elementos, a los que acusan como una represalia por la manifestación realizada el pasado 20 de marzo.

Entre sus peticiones piden la renuncia del Secretario de Seguridad Pública del Estado y la reincorporación de los compañeros.

”...Una de esas es la reincorporación de todos los compañeros porque no es justo que diga que no hay represalias y los hayan dado de baja, la otra ya es pues la destitución del secretario, vea y pues toda la estatal no lo quiere pues...”, Testimonio de policía estatal.

que enfrentan las corporaciones de seguridad en Zacatecas.

”...Gracias a que pues la delincuencia está muy fuerte y nos sentimos desprotegidos en ese aspecto no tenemos respaldo de nadie...”, Testimonio de policía estatal.

Continúa la violencia en Zacatecas.

En el caso de Cuauhtémoc el alcalde informó que no tiene director de Seguridad, solo dos comandantes, uno por turno, en tanto que de los seis policías, uno fue dado de baja y los otros cinco solicitaron licencia.

En el municipio de Loreto, el jefe de la policía y dos elementos a su cargo fueron asesinados y la mayoría de los elementos ya no se presentaron a laborar.

En Villa Hidalgo, un grupo de policías renunció ante una amenaza lanzada en su contra.

Mientras que el Monte Escobedo, Tepetongo, Apulco, Cañitas de Felipe Pescador y El Salvador tampoco cuentan con elementos policiacos que atiendan las emergencias de los ciudadanos.

En la mayoría de los casos, los elementos han desertado ante las amenazas y asesinatos de sus compañeros, o prefieren no enlistarse aunque les ofrezcan buenos salarios.