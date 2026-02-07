¡Ya suéltanos! Pronostican más frío, lluvias fuertes y posible nieve para este 7 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este sábado 7 de febrero se esperan lluvias fuertes, rachas intensas, evento de “Norte” y posible caída de nieve en distintas regiones del país, como parte de los efectos asociados al frente frío número 33 y sistemas atmosféricos en interacción.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el evento de “Norte” será de muy fuerte a intenso en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de hasta 100 km/h, mientras que las lluvias podrían intensificarse en estados del occidente, sur y sureste del país.

Además, se prevé oleaje elevado y mar de fondo en costas del Pacífico mexicano, así como temperaturas frías a muy frías durante la noche y madrugada en amplias zonas del territorio nacional, especialmente en regiones serranas.

Evento de “Norte” intenso y rachas peligrosas

El SMN informó que continuará el evento de "Norte" con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, afectando principalmente zonas de Oaxaca y Chiapas.

También se esperan rachas de hasta 60 km/h en entidades del norte y noreste del país, como Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como rachas de menor intensidad en el centro del país, incluida la Ciudad de México.

Para esta tarde se pronostican #Lluvias con #Chubascos y bancos de #Niebla, en entidades del sur y sureste de #México, así como #EventoDeNorte con #Rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y #GolfoDeTehuantepec, y #Oleaje elevado en dicho golfo. Ve más en ⬇️ pic.twitter.com/Iscn42kZR4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 6, 2026

Lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones

El pronóstico indica lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, mientras que se esperan chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero.

En tanto, se prevén lluvias aisladas en entidades como Baja California, Sonora, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, derivadas del ingreso de humedad y la inestabilidad atmosférica presente en el país.

Posible nieve y frío intenso en zonas serranas

El SMN alertó que durante la noche del sábado podrían presentarse condiciones para nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua y Durango, debido a la interacción de una circulación ciclónica y una vaguada en altura.

Asimismo, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, entre otros estados.

Oleaje elevado y mar de fondo en el Pacífico

En costas del golfo de Tehuantepec, se pronostica oleaje de hasta 3.5 metros, mientras que un evento de mar de fondo generará olas de hasta 4.5 metros en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Estas condiciones se extenderán gradualmente hacia las costas del Pacífico central y sur, incluyendo Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico para el Valle de México

Para el Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío por la mañana con bancos de niebla y temperaturas mínimas de 6 a 8 grados en la Ciudad de México , mientras que en Toluca podrían descender a 3 grados.

Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido, con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin precipitaciones en la Ciudad, informó el SMN.