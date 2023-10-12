‘Huachicoleros’ provocan fuga de hidrocarburo por toma clandestina en Atotonilco, Hidalgo

Una fuga de hidrocarburo, debido a una toma clandestina identificada en Atotonilco de Tula, Hidalgo, movilizó a los cuerpos de emergencia para evitar una tragedia; miles de litros de combustible se derramaron en la zona.

Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles 11 de octubre cuando los habitantes de la comunidad de Zacamulpa identificaron un olor a hidrocarburo, por lo que se aproximaron al sitio donde identificaron una toma clandestina que habría sido atacada por presuntos 'huachicoleros'.

La Guardia Nacional, la Policía Municipal, así como elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y personal de Seguridad Física de Pemex arribaron al lugar para resguardar el sitio y comenzar con la reparación del ducto por el que pasan miles de litros de hidrocarburo. Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones por estos hechos en Atotonilco de Tula.

Hidalgo suma más de 2 mil tomas clandestinas

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, en lo que va del 2023 se han asegurado más de 2 mil tomas clandestinas en Hidalgo, cifra que convierte al estado como uno de los más afectados por los 'huachicoleros'.

#Hidalgo | Miles de litros de #gasolina se derramaron en un ducto de @Pemex que fue atacado por #huachicoleros.



Sucedió en la comunidad de #Zacamulpa, Atotonilco de Tula.



📹 | @herreleo pic.twitter.com/STcZBcQkdC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2023

Hidalgo suma varios años bajo operativo permanente para frenar la problemática del huachicoleo en algunas regiones, pero esta actividad ilícita no ha sido erradicada. En 2022, el municipio de Cuautepec de Hinojosa registró mil 334 tomas clandestinas, la cuarta parte de las que se detectaron en todo el Estado, según cifras de Pemex y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) .

Uno de los ductos más afectados en la zona es el que se ubica sobre Tula-Tuxpan, donde se estima que cada hora con 30 minutos lo perforan integrantes de la delincuencia.

Aseguran 'huachicol' en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo

En abril de este año, la Guardia Nacional y corporaciones locales identificaron y aseguraron dos vehículos y tambos que transportaban aparente 'huachicol' en el municipio de Cuautepec de Hinojosa.

Al revisar el contenido de los 23 tambos con capacidad aproximada de 200 litros, se percataron de que estaban llenos de una sustancia líquida con olor y características similares a combustible. Minutos después, entre la maleza del sitio, ubicaron otros contenedores con más hidrocarburo robado, pero nuevamente no hubo detenidos por estos operativos en la región.