Mueren dos adultos y dos niños tras balacera e incendio en Seattle, EU

Cuatro personas murieron en una casa incendiada en Seattle, Washington, en Estados Unidos (EU), en medio de lo que fue descrito en un comunicado del departamento de Bomberos local como una “escena de violencia”.

El incidente ocurrió en la mañana de ayer domingo, cuando los bomberos de Seattle recibieron a las 8:45 horas una llamada de una niña de 11 años de edad para atender un incendio en el interior de su casa.

El incendio fue controlado 45 minutos después del ingreso de los bomberos.|Seattle Fire Department.

¿Por qué los bomberos no pudieron apagar el fuego inmediatamente?

Sin embargo, al llegar al lugar, la policía local les informó que el lugar no era seguro, por lo cual debieron apagar las llamas a la distancia. La entrada de la casa tenía una barricada.

Las autoridades estaban en el sitio para atender un reporte sobre un tiroteo en el área residencial de Seattle, cuando encontraron que la casa estaba en llamas y las puertas cerradas y atrancadas.

Después de que los oficiales aseguraron la escena, los vulcanos pudieron entrar el hogar y apagar el fuego en alrededor de 45 minutos. Entonces encontraron los cuerpos sin vida de dos adultos, dos menores de edad y un perro.

¿Quién llamó al número de emergencia en el incendio de Seattle?

La pequeña que hizo la llamada pudo escapar a través de una ventana y corrió a la casa de un vecino, aseguró Adrián Díaz, jefe de policía de Seattle. Agregó que la menor indicó que había una persona muerta en el interior antes del incendio.

En conferencia de prensa, el jefe policial detalló que la niña que reportó la emergencia sufrió heridas leves, las cuales fueron tratadas por paramédicos. “Trataremos de asegurarnos que la niña tenga una recuperación saludable”, señaló.

Las autoridades investigarán las causas de las llamas, así como las razones del fallecimiento de las personas encontradas en el interior de la casa. Vecinos de la comunidad dicen estar sorprendidos de que algo así sucediera.

“Es realmente extraño y anormal. Es sólo un lindo vecindario de Seattle”, aseguró Haleh Mawson, residente de la zona, a la cadena CNN.

