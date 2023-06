Condenan al futbolista Sebastián Villa a más de 2 años de cárcel por violencia de género

Sebastián Villa, futbolista del Boca Juniors, fue condenado a dos años y un mes de cárcel por violencia de género en Buenos Aires, Argentina. Su expareja, Daniela Cortés, lo denunció ante las autoridades en 2020.

El jugador de 27 años fue hallado culpable de los cargos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género con amenazas coactivas; por los cargos, la fiscalía pedía una sentencia de dos años y tres meses.

Debido a que la condena es menor a tres años, el futbolista de origen colombiano no irá a la cárcel y cumplirá su condena en casa pero siguiendo varias restricciones, como no acercarse a su expareja, no consumir alcohol ni drogas y tendrá que someterse a tratamiento psicológico, así como asistir a talleres.

El momento en el que sentenciaron al jugador de Boca. pic.twitter.com/ZA2qcadgcV — TyC Sports (@TyCSports) June 2, 2023

Por el momento, el club deportivo Boca Juniors no se ha pronunciado, aunque en el pasado, el vicepresidente, Juan Román Riquelme, dijo que cuando se conociera el veredicto el club tomaría las medidas correspondientes.

¿Qué hizo el futbolista Sebastián Villa?

El 27 de abril de 2020, Daniela Cortés, exnovia de Sebastián Villa, lo denunció por maltrato físico y psicológico. La joven aseguró haber sido golpeada por el futbolista, incluso compartió fotografías donde se le veían golpes en la cara.

Villa y sus abogados siempre rechazaron las acusaciones y pidieron la absolución de los cargos en contra del jugador colombiano.

Sin embargo, Villa fue imputado por lesiones leves y amenazas agravadas por el contexto de violencia de género y por el vínculo, por lo que se le prohibió salir de Argentina durante el proceso.

Por su parte, Daniela Cortés sí regresó a Colombia desde donde se presentaba de manera virtual en las audiencias contra su expareja. En abril pasado comenzó el juicio y finalmente este 2 de junio fue hallado culpable de violencia de género.

No obstante, los abogados de Sebastián Villa apelarán el fallo ante las instancias correspondientes.