Instalan Sección Instructora para desafueros en Cámara de Diputados

Ciudad de México. Quedo instalada la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que se encargará de analizar las demandas de desafuero y juicio político en contra de servidores públicos.

Con esto dará inicio el proceso de entrega recepción de los expedientes de denuncia que se han presentado y que obran en poder de la Secretaria General de San Lázaro. Entre las solicitudes de desafuero figuran la del Fiscal de General de Campeche, Renato Sales, en contra del diputado y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por enriquecimiento ilícito.

Durante la instalación, el presidente de la Sección Instructora, Jaime Humberto Pérez Bernabé, diputado de Morena, prometió actuar con apego a la ley y respetar la presunción de inocencia de los implicados en alguna acusación de desafuero o de juicio político.

Desconoce posible acuerdo de protección a Alito Moreno

Cuestionado sobre un posible acuerdo para proteger a Alejandro Moreno y mantenga su fuero, el morenista dijo desconocer algo en ese sentido.

“Se la insistencia de esa pregunta, pero sería una acción irresponsable de mi parte decir o hablar acerca de esa afirmación….Todo lo que se encuentre en el haber de los expedientes y en el área jurídica será tratado como lo exprese en la instalación, con responsabilidad, con el debido proceso, cuidando los tiempos y términos legales de cada acción que se nos presente, en eso, quiero decirles a todos que cuenten con esa importante responsabilidad y el desahogo puntual de cada acción que se nos presente”, señaló el presidente de la Sección Instructora.

En la instalación, que duro escasos minutos, estuvieron presentes sus cuatro integrantes de la Sección Instructora, dos de Morena, uno del PAN y otro del PRI.