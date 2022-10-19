Secretaría de Hacienda pide a diputados no modificar Ley de Ingresos

Ciudad de México. En reunión con diputados de la Comisión de Hacienda, el subsecretario de Ingresos, Gabriel Yorio, sostuvo que las previsiones económicas planteadas responden a cifras y evaluaciones prudentes y reales conforme al contexto nacional e internacional. Señaló que incluso la Ley de Ingresos contempla una recaudación conservadora para el 2023.

“La base nominal de recaudación probablemente s e va a mantener estable entre el 1.2 y el 3%, hay motores de crecimiento que todavía se ven fuertes con respecto a la económica norteamericana, con respecto a nuestra economía en el ámbito doméstico el empleo está creciendo, el desempleo está bajando, el consumo se mantiene fuerte”, indico el funcionario de la Secretaría de Hacienda.

Precio del barril de petróleo por tensión en Europa

Por lo que respecta al precio del barril de petróleo, Gabriel Yorio reconoció que debido a la tensión geopolítica en Europa los riesgos de que el precio puedan seguir bajando existen, pero la cobertura del seguro petrolero blinda el gasto federal, por lo que pidió no mover el precio tasado por la autoridad.

“El precio de los futuros que estamos observando está yendo de 70 a 75 dólares por barril durante 2023 para la mezcla mexicana, casi muy parecido al precio de la formula, sé que no es suficiente la explicación de la formula, pero los mercados nos están diciendo que el precio seguirá cayendo y si el precio sigue cayendo lo podemos blindar en ese nivel de precios y tengo probablemente sí lo subimos vamos a tener que gastar 1. 3 veces más en una cobertura porque ese nivel de precios porque no está siendo identificado por el mercado como factible…nuestra recomendación es dejarlo ahí, porque tiene otros efectos por el lado del gasto que hay que considerar”, detalló.