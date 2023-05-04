Sec. de Estado de Oregon dimitió por contrato con firma de marihuana

Shemia Fagan, secretaria de Estado de Oregon, renunció a su cargo luego de la polémica desatada por aceptar un lucrativo contrato como consultora en la cadena minorista de marihuana, La Mota. A esta decisión, se suma la presión de legisladores republicanos desde que se conoció el vínculo.

El viernes pasado, Fagan señaló que se acogía a la investigación solicitada por la gobernadora del Estado. Ese mismo día, la oficina de la secretaria de Estado hizo pública una auditoría que realizaron las autoridades reguladoras de marihuana en el estado. En este caso, la Comisión de Oregon para Licores y Cannabis (OLCC por sus siglas en inglés).

“Me siento aliviada de que el gobernador haya solicitado al Departamento de Justicia y la Comisión de Ética Gubernamental efectuar una averiguación porque los hechos restaurarán la confianza en nuestra división de auditorías y en mí como la secretaria de Estado de ustedes.” Shemia Fagan / Secretaria de Estado de Oregon

En dicha auditoría, que resultó ser uno de los detonantes para alimentar la renuncia de Shemia Fagan, la funcionaria propuso que la OLCC "reformara algunas disposiciones sobre los negocios de marihuana para reducir las restricciones federales al comercio interestatal, operaciones bancarias y cobro de impuestos."

Deputy SoS Cheryl Myers: "Secretary Fagan put us in an unfortunate situation, but her resignation will allow agency staff to continue their good work with less distraction moving forward."

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¿Qué más ha dicho Fagan sobre su contrato con la compañía de marihuana?

Luego de conocerse el anuncio de su renuncia, Shemia Fagan pidió disculpas al pueblo de Oregon. "Les debo una disculpa a los diligentes profesionales de mi agencia. Lo siento de verdad. Ejercí un mal juicio al contratar con una empresa que es propiedad de mis donantes políticos y está regulada por una agencia que estaba siendo auditada por la división de mi auditoría.", añadió.

También dijo "sentirse avergonzada" pero que era una opción viable, desde el punto de vista financiero, para "llegar a fin de mes".

Sobre la dimisión de Fagan a la cadena minorista de marihuana, la gobernadora Tina Kotek declaró "apoyar la decisión" destacando que es un paso importante para restaurar la confianza de los residentes del Estado en su gobierno.

¿Qué otros vínculos tiene la compañía de marihuana y la Secretaria de Estado?

La compañía de marihuana La Mota, ha organizado diversos actos de recaudación de fondos para políticos demócratas de Oregon. Shemia Fagan está dentro de esa lista.

Sin embargo, la situación fiscal de la cadena minorista de cannabis no es presicamente la mejor. Según reportes, deben 1.7 millones de dólares en facturas no pagadas y una cantidad considerable en impuestos estatales y federales.

Esta es una de las inconsistencias que están detrás del contrato que firmó la secretaria de Estado, con la empresa de marihuana La Mota, en febrero que ronda los 10 mil dólares mensuales.

¿Existe un conflicto de interés entre la compañía de la marihuana y la secretaria de Estado?

Ben Morris, la portavoz de Shemia Fagan señaló que su empleo externo no supone un conflicto de interés. Basó su declaración en las normas de la Comisión de Ética Gubernamental que permiten especificamente a funcionarios conservar un empleo en el sector privado.