Secretaría de Turismo de Yucatán pone a los británicos a hacer tamales de pollo y frijol

Un grupo de británicos participó en un taller gastronómico en Londres, Inglaterra, organizado por la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur), donde los asistentes realizaron tamales al estilo mexicano de esta región y después degustaron los resultados.

Michelle Fridman, titular de la Sefotur, compartió con los ingleses los atractivos turísticos de Yucatán para fomentar el turismo de los europeos en la región, donde destacó la gastronomía del estado.

|Juan Solari

El evento se realizó la mañana de este martes 13 de junio, en la capital de Reino Unido, en el marco del Año de la Gastronomía Yucateca, que tiene como objetivo promocionar la distintiva cocina de la región maya.

Británicos hacen tamales yucatecos en Reino Unido

Friedman estuvo acompañada del chef Wilson Alonso, quien enseñó a los británicos cómo hacer los tamales; desde los sabores, aromas, ingredientes y técnicas de los platillos.

Los asistentes al taller probaron los deliciosos tamales de pollo y frijol, típicos de Yucatán. Además pudieron llevarse a casa las instrucciones para volver a hacer la receta en sus hogares.

|Juan Solari

Los británicos comieron en el evento los tamales que hizo previamente el Chef Wilson, para cerrar con broche de oro el evento. La gira de Yucatán por Europa cierra en unos días con una visita a España.

