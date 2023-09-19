La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó el calendario de comparecencia de funcionarios del gobierno federal. Son 19 los que serán llamados a rendir cuentas. 4 de ellos comparecerán ante el pleno de los 500 diputados, el resto lo hará ante comisiones.

El presidente de la Jucopo, Eduardo Ramírez Aguilar, estableció que el próximo miércoles 20 de septiembre, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O comparecerá ante el pleno de los diputados para explicar el paquete económico que propone el gobierno federal para 2024, en el que plantea ejercer un presupuesto de más 9 billones de pesos, pero ¿En qué orden participará el resto de políticos?

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 19 de septiembre de 2023. https://t.co/RQWXF3jJz8 — Senado de México (@senadomexicano) September 19, 2023

¿Cuándo son las comparecencias de los funcionarios del gabinete presidencial?

De acuerdo con lo establecido por el titular de la Jucopo, el calendario aprobado establece las siguientes fechas:



Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Lujan: 4 de octubre.

Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza: 9 de octubre.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar), Zoé Robledo Aburto: Fecha pendiente.

Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez:11 de octubre.

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón: 12 de octubre.

Secretaría de Bienestar, Adriana Montiel Reyes: Fecha pendiente.

Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero: 26 de octubre.

Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués: 30 de octubre.

Para noviembre estas son las comparecencias:



Secretaría de la Función, Roberto Salcedo Aquino: 9 de noviembre.

Secretaría de Educación, Leticia Ramírez Amaya: 16 de noviembre.

Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz: Fecha pendiente.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbulo: 23 de noviembre.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez Velázquez: 28 de noviembre.

Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Zenteno Santaella: Fecha pendiente.

Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara: 29 de noviembre.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González: 30 de noviembre.

Los últimos en comparecer será Norma Nahle, actual secretaria de Energía, el 12 de diciembre, por último el secretario de Salud Jorge Alcocer aún no tiene una fecha.

