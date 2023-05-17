AMLO afirma que se está trabajando en el caso de secuestro de 50 migrantes en San Luis Potosí

Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el gobierno de México se encuentra trabajando en el caso del secuestro de al menos 50 migrantes en San Luis Potosí.

"Se está atendiendo lo del secuestro de migrantes en Matehuala; se informó ayer, ya se encontraron algunos. Ya se tiene identificado el sitio, ya se está trabajando en eso, hay un despliegue de la Guardia Nacional, esperamos rescatarlos".

En ese sentido, confirmó que se trata de al menos 50 migrantes que resultaron secuestrados. "Lamentablemente, se presenta, que hay bandas que secuestran, por eso el llamamiento a los hermanos migrantes de que no se dejen engañar, manipular, por los traficantes, por los coyotes, por los polleros", dijo.

Asimismo, reiteró que el gobierno mexicano se encuentra trabajando para hacer respetar los derechos de los migrantes, pues corren muchos riesgos; sin embargo, existe todavía la idea de que se puede llegar al país vecino por medio de un pago a coyotes o polleros.

#EnLaMañanra | El presidente @lopezobrador_ informó que ya se investiga la privación ilegal de la libertad de un número indeterminado de #migrantes en la Carretera 57, en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo León. pic.twitter.com/M5mFiMuwCz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 17, 2023

Secuestro de 50 migrantes en San Luis Potosí

Fue el pasado martes 16 de mayo cuando las autoridades informaron sobre el secuestro de 50 migrantes en San Luis Potosí, específicamente en la carretera federal 57 del estado. Asimismo, se confirmó la desaparición de dos choferes.

Horas más tarde, Gerardo Palacios, titular de Seguridad en Nuevo León, dio a conocer que algunos de los migrantes lograron escapar de sus secuestradores. Agregó que la Guardia Nacional se basó en un rastreo satelital para encontrar a los migrantes que viajaban en un camión que se dirigía a Nuevo León.

De igual manera, dijo que las personas que lograron ser rescatadas eran extranjeros que confirmaron la versión del secuestro tras escapar de sus presuntos captores.

La Fiscalía General del estado de San Luis Potosí destacó que los hechos ocurrieron en el vecino estado de Nuevo León, ya que el autobús que transportaba a los migrantes de origen centroamericano fue encontrado vacío.