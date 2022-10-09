Guardia Nacional: Segob va por diálogo para convencer a congresos estatales

En medio de la resolución dentro de la Cámara de Diputados para aprobar nueva ley de la Guardia Nacional, con la que bajo el mando de la Secretaría de la Defensa (Sedena) estarán en las calles de México hasta 2028, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, anunció la estrategia para que la reforma se convierta en una realidad.

A través de un video compartido en todas sus redes sociales, Adán Augusto informó que buscarán entablar una mesa de diálogo y debate con los congresos estatales a lo largo de México, pues es el siguiente punto a considerar para que se haga realidad, una vez que sea aprobada por los diputados.

Vamos por un gran diálogo nacional, porque el futuro se construye entre todas y todos. pic.twitter.com/hnTph0N6WR — Adán Augusto López H (@adan_augusto) October 9, 2022

“Una vez que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de la Guardia Nacional sigue un último e importantísimo paso: la aprobación de los Congresos locales”, señaló el vídeo, donde salió una imagen del secretario con el que ilustró la iniciativa de su oficina:

La Secretaría de Gobernación buscará el diálogo y el debate. La aprobación de esta ley en los 32 estados es crucial para la salvaguarda de nuestra democracia

Posteriormente remarcaron la importancia de tener este tipo de diálogos bajo su administración, pues expresó que “sin acuerdos y sin unidad no hay gobernabilidad”; sin embargo, remarcó la necesidad de implementar esta reforma en materia de seguridad: “Sacaremos adelante esta ley de la mano de todas y todos los mexicanos”.

La Guardia Nacional se instauró en México en 2019 por impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador|Guardia Nacional

Luego de que se aprobara en el Senado de la República, la nueva ley para la Guardia Nacional pasó a la Cámara de Diputados el pasado 5 de octubre, la cual pretende extender el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública del país y se vuelva realidad una de las principales reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta es la segunda vez que la reforma pasa por los ojos de los diputados, pues a mediados de septiembre sufrió modificaciones en el Senado cuando ya estaba en discusión y tuvieron que regresarla 15 días después.

"Vamos por un gran diálogo nacional, porque el futuro se construye entre todas y todos", tituló Adán Augusto López la publicación con la que adjuntó el video.