¡Hay chamba! Gobernación lanza convocatoria para personas de hasta 65 años

El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación (Segob) lanzó vacantes para personas de hasta 65 años y con sueldo de hasta 58 mil pesos. Descubre cuáles son los 31 puestos disponibles y los requisitos que busca el Gobierno Federal.

La convocatoria fue lanzada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se trata de lugares en la administración pública, con puestos como Jefe de Departamento de Obligaciones de Seguridad Social. Además, incluyen todas las prestaciones de ley como prima vacacional, seguridad social, Infonavit, 20 días de vacaciones, entre otros.

¿Qué puestos busca la Segob en 2023?

Las plazas son del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, uno de los más buscados es el de Jefe de Departamento de Obligaciones de Seguridad Social, estos con las funciones:



Coordinar el proceso de aplicación de las cuotas obrera patronal, del retiro de cesantía y vejez, ahorro solidario y del seguro colectivo, de retiro del personal de la Secretaría de Gobernación.

Ejecutar los mecanismos de pago bimestral del Fondo de Vivienda para Adultos Mayores del Instituto del Personal y Servicios Sociales del Estado, así como un esquema de ahorro solidario que garantice los aportes a cuentas personales.

Coordinar con la Oficina de Personal Interno el proceso de cálculo de las primas del Seguro de Retiro Colectivo para garantizar la cobertura de estos beneficios.

Dar seguimiento al cálculo anual del impuesto sobre la renta de los sueldos y salarios.

Supervisar las solicitudes de constancias patronales dirigidas a pensión ISSSTE.

¿Cuáles son los requisitos para la vacante de la Segob?

Estos son los requisitos para aplicar a la vacante de Jefe de Departamento de Obligaciones de Seguridad Social:



Tener la preparatoria terminada o estar en proceso de pasantía.

Experiencia laboral de 4 años en tecnología de ordenadores, contabilidad, organización y dirección de empresas, derecho, legislación nacional y administración pública.

Orientación a resultados y trabajo en equipo SISEPH.

¿Cuál es el salario como Jefe de Departamento de Obligaciones de Seguridad Social?

Para conocer más de los puestos que requiere la Segob, será necesario leer la convocatoria completa, pues hay sueldos que van desde los 12 mil 895 pesos mensuales (bruto) y el más alto es de 58 mil 829 pesos (bruto).

En el caso del Jefe de Departamento de Obligaciones de Seguridad Social, la percepción mensual bruta es de 34 mil 750 pesos.