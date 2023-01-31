Con el llamado a la unidad inicia plenaria de senadores de Morena

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López participó en la reunión plenaria de los senadores de Morena. Al inaugurar los trabajos aseguró que ya hay unidad en esa bancada y soplan nuevos vientos. Dijo que ante las batallas electorales por venir no se deben confiar y por ello deben trabajar unidos.

"Quiero reconocer porque ya soplan nuevos vientos aquí en el Grupo Parlamentario y yo creo que el país y quienes militamos en este partido lo que queremos es eso es que haya unidad en los grupos parlamentarios en diputados y en senadores y que vayamos todos juntos. Se asoma ya una batalla que no va a ser fácil que no debemos de confiarnos yo creo que vamos a salir bien si estamos unidos y yo si quiero reconocerles eso".

El encargado de la política interior del país, Adán Augusto López reconoció el trabajo de los senadores de Morena al haber cerrado filas para aprobar reformas durante el pasado periodo ordinario del sesiones.

Y les pidió trabajar de manera unida, para hacer frente a las iniciativas que se discutirán en este nuevo periodo ordinario se sesiones que inicia mañana 1 de febrero.

"Ratificar la instrucción que el presidente nos ha dado, de estar cerca del Senado de la República de nuestros legisladores. Éste, pues va a ser un periodo de consolidación de lo que se ha hecho en los periodos anteriores, no habrá seguramente discusión de reformas o de iniciativas de gran calado".

Hoy en la Reunión Plenaria de compañeros y compañeras del Senado expresé que debemos estar cerca y unidos, como instruyó el presidente @lopezobrador_: solo en unidad se consolida el proyecto de nación. pic.twitter.com/Fg3vmmb2tT — Adán Augusto López H (@adan_augusto) January 31, 2023

El titular de Segob, Adán Augusto López adelantó que en próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará las ternas a nombramientos pendientes para su ratificación en el Senado.

"Hay una serie de nombramientos pendientes en diferentes espacios de la administración pública, en órganos autónomos, en órganos autónomos, en tribunales agrarios, federal de justicia administrativa, en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que hay este tres o cuatro espacios vacíos, el presidente debe de enviar, yo creo que mañana, las ternas de correspondientes. Tenemos también en la CRE, hay dos espacios que todavía no se envían las propuestas, en fin, habrá que pues intentar poner al día".

Monreal asegura que las leyes secundarias en materia electoral se analizarán con detenimiento

Durante la reunión plenaria de senadores de Morena, su coordinador Ricardo Monreal se pronunció porque el plan B de la Reforma Electoral que falta por aprobarse en el Senado se turne a Comisiones y se debata con detenimiento. Dijo que no se debe actuar con precipitación en un tema tan importante para la vida del país.

"Nuestra tradición secretario de Gobernación, senadores y senadoras, presidente del partido es que nunca hemos dispensado trámites, siempre nos hemos enfrentado a la deliberación amplia porque no debemos de tener temor a la deliberación y a las razones que os asisten cuando esta existen por eso creo que debemos deliberar y dar paso a la opinión de senadores y senadoras y una vez que las comisiones dictaminadoras consideren que deba enviarse al Pleno concluir el proceso, no precipitar una discusión tan importante para la vida del país para la fortaleza democrática de la nación".