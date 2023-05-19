Presumiendo su blusa, Delfina Gómez propone apoyar a pueblos indígenas y artesanos en Edomex

En el marco de las elecciones Edomex 2023, uno de los bloques a tratar durante el segundo debate Edomex entre las candidatas, fue el del empleo. Y es así, como una de las candidatas a la gubernatura, Delfina Gómez, señaló sus posturas a favor de las y los emprendedores mexiquenses, los pueblos indígenas,así como el apoyo a las mujeres.

Dentro del debate rumbo a las elecciones Edomex 2023, la candidata Delfina Gómez, por la alianza PT, PVEM para la gubernatura del Edomex reiteró el compromiso que tiene en apoyar a los microempresarios, pues son ellos quienes aseguran la economía del Estado de México.

¿Cuáles son las propuestas de la candidata, Delfina Gómez, a favor del empleo?

La candidata Delfina Gómez, señalo la importancia de desarrollar a las pequeñas, micro y medianas empresas, estableciendo las siguientes propuestas:



Facilidad de los trámites para la apertura de negocios.

Creación de una sola ventanilla para la realización de los trámites.

Promoción de la inversión local e internacional.

Todo esto, con el fin de aumentar la inversión, y evitar que miles de mexiquenses quieran migrar a otro lado a falta de oportunidades y así, hacer que el Estado de México se convierta en líder y motor económico del país.

Al final, la candidata por la gubernatura del Edomex, señalo, se había de promover a la generación de empleos competitivos, y reiteró el apoyo a artesanos, quienes, mencionó, habían realizado la blusa que portaba.