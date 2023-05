Alejandra del Moral recuerda denuncia a gobierno de Delfina Gómez por sacrificio de perros en Texcoco

En el marco del segundo debate rumbo a las elecciones Edomex 2023, las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez se lanzaron diversas críticas, tal fue el caso donde la priista recordó la denuncia al gobierno de Gómez sobre el sacrificio de perros en Texcoco.

“Durante el primer año vamos a crear cuatro centros de rescate animal: Neza, Texoco, Metepec y Temoaya. Yo espero que sea falso el que hayan matado a más de 3 mil perros en la administración de la maestra Delfina”, dijo Alejandra del Moral.

Tras finalizar el debate, la maestra Delfina Gómez aseveró: “Es una mentira, cuando uno hace alguna situación, tiene que tener la madurez de decir ‘me equivoqué' pero cuando es una situación basada en una mentira, pues, sí te incomoda, no te enoja, te incomoda, quien me conoce, sabe que mi mayor afán, mi mayor emoción son los animales, yo en la precampaña tengo 7 animalitos que me han obsequiado”.

"Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses, y no lograste avanzar un solo punto en la preferencia"



Militantes renunciaron al PVEM: denunciaron sacrificio de miles de perros durante gestión de Delfina Gómez

Delfina Gómez fue señalada a través de redes sociales por exmilitantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tras señalar que durante su campaña “Limpiemos Texcoco” en el año 2014, fueron sacrificados más de 3 mil perros callejeros.

Fue el pasado 20 de abril, cuando Marlene Moreno y Eduardo Madrigal, a través de sus redes sociales, dieron a conocer que renunciaron al partido verde a causa de la campaña Limpiemos Texcoco, pues consideraron que era una campaña falsa, ya que el objetivo era cuidar y proteger a los animales.

En la publicación del exdiputado se encontraron tres fotografías donde aparen cuerpos de perros callejeros sacrificados durante 2014, bajo la gestión de Delfina Gómez.

Cabe destacar que durante su campaña, Delfina Gómez se ha mostrado a favor del cuidado y protección animal, pues de acuerdo con ella, esta es una de las razones por las que deberían de votar en las elecciones Edomex 2023.