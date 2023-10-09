“Montonera asesina": Milei a Bullrich en segundo debate presidencial en Argentina

A este segundo debate presidencial asistieron los candidatos, Patricia Bullrich, Myriam Bregman, Sergio Massa, Javier Milei y Juan Schiaretti, quienes se dieron cita en la facultad de derecho de la UBA (Universidad de Buenos Aires).

En inicio del segundo debate presidencial obligatorio, estuvo a cargo de Javier Milei, esto debido al sorteo realizado por la Cámara Nacional Electoral de Argentina. Patricia Bullrich, quien es la candidata de Juntos por el Cambio, endureció su discurso, cuyos ataques fueron principalmente dirigidos en contra de Javier Milei y Sergio Massa.

Entre discusiones cruzadas y derecho a la réplica, los protagonistas del segundo debate presidencial en Argentina presentaron sus propuestas sobre trabajo, seguridad y medio ambiente. Sin embargo, lo que más llamó la atención durante el segundo debate presidencial fue que Bullrich y Milei protagonizaron un tenso intercambio durante la etapa de preguntas y respuestas.

"Montonera asesina":

Por el comentario de Javier Milei a Patricia Bullrich en el #Debate2023 pic.twitter.com/afu4oIVLOT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 9, 2023

Momento de tensión en el segundo debate presidencial en Argentina

Javier Milei, líder de la Libertad Avanza fue cuestionado acerca del origen de los integrantes en sus listas de campaña, pero qué fue lo que le respondió a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Tenés todos los chorros de Massa en la lista. Tenés a Barrionuevo que te banca la campaña. ¿Creés que vas a cambiar algo?", le cuestionó Bullrich, candidata a presidente de Juntos por el Cambio.

El líder de la Libertad Avanza arremetió en contra de la exministra de Seguridad, a quien le cuestionó acerca de su pasado: “¿Vos podés lavar tu pasado de montonera asesina y nosotros no?” El economista aseguró que Bullrich también tiene "un montón de gente" en sus listas de campaña presidencial, de hecho le dijo que: "Parece que tenés un problema con la inflexibilidad".

Bandera de Palestina en Debate 2023 en Argentina

Vanina Biasi, candidata a jefe de Gobierno por el Frente de Izquierda-Unidad en Argentina, acudió al Debate 2023 con una playera en la que se podía apreciar una bandera de Palestina. En el marco de la guerra entre Israel y Hamas, la candidata de izquierda portaba la playera con la bandera de Palestina, además de que tuvo un encontronazo con Eduardo Feinmann.

Feinmann le cuestionó sobre si condenaba los ataques del grupo terrorista Hamás en contra de Israel. Por lo que en un tono de molestia, Biasi respondió que: “Defiendo al pueblo palestino, a su lucha y denuncio al Estado de Israel como terrorista y responsable de que existas un campo de concentración con dos millones de personas que no pueden salir”.