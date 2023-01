Segundo día de movilización para encontrar a Anthony Tadeo

Autos incinerados, bloqueos en carreteras estatales y federales, así como una marcha y la participación de alrededor de mil personas en este movimiento, se deben a la no localización del pequeño Anthony Tadeo de 6 años.

El menor que fue sustraído cerca de su domicilio en la comunidad Chaparrosa, perteneciente al municipio de Villa de Cos, en Zacatecas el pasado 20 de diciembre.

En este segundo día de movilización, amigos y familiares de su comunidad así como de zonas aledañas, alzaron la voz en distintos puntos del territorio estatal con un fin: encontrar con vida al que cariñosamente le dicen “Teo”.

Desde las 9 de la mañana se dividieron los grupos de quienes bloquearían las carreteras Villanueva-Zacatecas; Fresnillo-Zacatecas; Saltillo-Zacatecas; Aguascalientes-Zacatecas, así como accesos a Chaparrosa o Sauceda de la Borda.

Mientras el resto de participantes, marcharía hasta la capital del estado.

Con las consignas “Teo, escucha: esta es tu lucha” y “nos falta Teo” fueron abriéndose paso en las vialidades.

La marcha, integrada por niños, jóvenes y adultos comenzó frente a ciudad administrativa, recorrió el boulevard héroes de Chapultepec y concluyó en bulevar metropolitano a la altura de plaza bicentenario.

Derivado de este movimiento, el tránsito vial en la zona se vio afectado, vehículos se quedaron varados, hasta donde se encontraban los manifestantes. También que en el estacionamiento de Plaza Bicentnenario las personas ya no pudieron salir puesto que también bloquearon las salidas y obviamente, se ofrecieron vías alternas para tratar de perjudicar lo menor posible a todos los conductores.

Mientras las afectaciones viales se presentaban, los habitantes de Villa de Cos, manifestaron su sentir.

“Pues con coraje, los niños ya no salen ya no se miran, ya no quieren ir a las escuelas y todos tenemos miedo; tanto los niños, como los grandes,” expresó una persona que busca a “Teo”.

“Todas las familias y todas las personas estamos en esta lucha, más que nada para que nos den respuestas y poder encontrar al niño,” terminó la entrevista otra persona manifestante.

Fueron más de ocho horas que duró esta movilización, que tiene como finalidad regreso de Tadeo a su hogar.