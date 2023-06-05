Alistan segundo foro de debate sobre elección de ministros de la SCJN

Ciudad de México. Este martes, continuará el debate sobre la viabilidad de modificar el método para designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reformar al Poder Judicial.

Entre los ponentes para el segundo conversatorio de análisis, que organiza la bancada de Morena en Cámara de Diputados, figuran el ex ministro José Ramón Cossío Díaz y el jurista y ex legislador Eduardo Andrade Sánchez.

También están invitados la investigadora María del Pilar Hernández, el ex magistrado del Tribunal Elector del entonces DF, Armando Hernández Cruz, y la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Karolina Monika Gilas

El conversatorio se celebrará este martes, 6 de junio, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

El tema que se pondrá sobre la mesa se refiere al marco constitucional y convencional para el ejercicio efectivo de los derechos políticos y de participación ciudadana en los temas de trascendencia nacional y en la dirección de los asuntos públicos.

¿Cuándo inició el primer debate y quienes fuero los participantes?

El primer debate para designar a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), organizado por el partido Morena, se llevó a cabo el pasado 30 de mayo. En el participaron el jurista Diego Valadés Ríos y especialistas en derecho electoral y constitucionalistas como Amador Rodríguez Lozano, Andrés Norberto García Repper, Rafael Estrada Michel y Jaime Cárdenas García y Mónica González.

Los juristas, académicos y especialistas en derecho expusieron los pros y los contras sobre la elección de los 11 ministros que conforman la SCJN, a través del voto ciudadano como propone Morena.

Plural y productivo el primer Conversatorio de participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial. Se expusieron con libertad y respeto los diversos puntos de vista. Primera gran conclusión unánime: URGE la reforma integral al Poder Judicial. Desde diversas… pic.twitter.com/2bA6DiZwez — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 30, 2023

Durante este primer día de conversatorio, iniciaron con el tema "Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculación ciudadana para revisar y modificar el régimen de designaciones de cargos en el Suprema Corte".

Los expertos confrontaron posturas sobre la elección de ministros a través del voto ciudadano. Unos argumentaron que la reforma al poder judicial no resolvería los problemas, mientras que la otra parte señaló que es derecho del pueblo cambiar la forma de su gobierno, tal y como lo establece el artículo 39 de la Constitución.