Secretario de Seguridad de Ecuador renuncia tras violento ataque en puerto Esmeralda

Tras el ataque armado en puerto Esmeraldas, el Secretario de Seguridad de Ecuador presentó su renuncia este miércoles. Diego Ordóñez había asumido el cargo en agosto del año pasado.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue quien informó la noticia a los medios de comunicación. El mandatario dijo que para el domingo convocará una reunión del Consejo de Seguridad del Estado.

“Ha renunciado Diego Ordóñez y en los próximos días tomaremos una decisión sobre su reemplazo”. Guillermo Lasso/Presidente de Ecuador

Uno de los compromisos de Diego Ordóñez era el de elaborar políticas y acciones relacionadas con la seguridad, en medio de un aumento de las muertes violentas y extorsiones.

El presidente Guillermo Lasso viajó a Esmeraldas para coordinar acciones con las fuerzas públicas luego del violento ataque.

📰BOLETÍN | El ministro @CapiZapataEC informó que tras los eventos suscitados en Esmeraldas, la @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR han ejecutado 60 allanamientos en varios sectores de la provincia.

📝Revisa los detalles: https://t.co/2FmUEjEtzl pic.twitter.com/zSTLOnSmq5 — Ministerio del Interior Ecuador (@MinInteriorEc) April 11, 2023

Ataque armado en Ecuador deja nueve muertos

El ataque ocurrió el martes de esta semana, cuando al menos 30 sujetos con arma y en botes, se acercaron al puerto Esmeraldas, cercano a la frontera de Ecuador para disparar a trabajadores en tierra.

Durante la balacera murieron nueve personas y otras cuatro resultaron heridas. Según el gobierno las víctimas eran pescadores, bodegueros y comerciantes que laboraban en el sitio. Los criminales huyeron como llegaron: en botes.

El presidente Guillermo Lasso anunció además que la policía había capturado a uno de los presuntos involucrados en el ataque en el puerto artesanal en Esmeraldas y que éste pertenece a la banda denominada "Los Tiguerones", que también actúan en las cárceles del país.

“Es una disputa por territorio entre las bandas, pero lo que me preocupa es que están cayendo ciudadanos inocentes, gente que no forma parte de ninguna de estas bandas”. Guillermo Lasso/Presidente de Ecuador

Guillermo Lasso, un exbanquero conservador, está luchando contra el aumento de la delincuencia y la violencia en las calles y las cárceles del país, que el Ejecutivo atribuye a las bandas de narcotraficantes.

El Gobierno dijo que está movilizando grupos especiales de las Fuerzas Armadas para reforzar las operaciones de la fuerza pública en Esmeraldas, donde rige un estado de excepción desde marzo del 2023.

Estado de excepción en Ecuador

A inicios de abril, el presidente Guillermo Lasso modificó el decreto que permite la tenencia y el porte de armas en el país. En términos generales estableció tres nuevas reglas para la seguridad del país.

1. Se autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamento También se autorizó el uso de aerosoles de gas pimienta que tengan el mimo fin.

2. Se prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal.

3. Se estableció controles y registros informáticos. La Secretaría de Seguridad Pública asumió las acciones de coordinación. Los guardias de seguridad privada también apoyan a la policía nacional en labores de vigilancia y seguridad. Ahora pueden portar sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo.

Lo más sobresaliente de los cambios que se anunciaron, fue el estado de excepción en las ciudades de Guayaquil, Durán y Sanborondón. También se aplicó en las provincias de anta Elena y Los Ríos. Esto implica un toque de queda de 1 AM a 5 AM a las zonas anteriormente mencionadas..

