Raymundo Collins termina gestión en la SSPCDMX

Ciudad de México.- A unos días de termina su gestión como secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins aseguró que la delincuencia no desaparece por arte de magia, sino con trabajo.

“ Hace 4 meses y medio que llegamos aquí, estaban los cuerpos en Insurgentes, cabezas y teníamos una problemática importante de una zona ya conocida, ahorita tenemos ya rato que esto no ocurre, pero eso no es por arte de magia, eso es porque estuvimos ahí, estuvimos trabajando estuvimos deteniendo a mucha gente, dentro de los 20 mil que levamos presentados, hay gente de delitos menores, pero hay gente de delitos muy, muy mayores”



Collins Flores, lamentó que en el país se siga teniendo la problemática de la llamada puerta giratoria y confió en la actuación del nuevo gobierno.



“Yo confió en que el nuevo gobierno va a poder modificar las leyes y con las leyes en tres circunstancias que nos afectan mucho y con la actuación del señor secretario que me va a relevar, que lo conozco muy bien, ya estamos en la trnsición , es una gente muy dedicada, es una gente que trae muy buen equipo, yo creo que si modifican las leyes, con las ganas que traen y la doctora Claudia Sheinbaum, también tiene una visión muy clara de la ciudad creo que nos esperan buenas noticias en el tema de seguridad”.

Sobre la propuesta de la creación de la Guardia Civil en el país, confió en que llegue a buen término y ayude a recuperar la tranquilidad de los mexicanos.



“El gobierno entrante del licenciado López Obrador, tuvo 30 millones de votos, son apabullantes, la gente confía en lo que él va a hacer, y no creo que sea el momento para hacer una crítica de un programa que todavía no empieza, yo espero que sea exitoso, yo espero que se recuperen muchos espacios perdidos y a través de este programa y también creo que, en lo personal, como es pregunta hacia mi, nunca criticare a nadie que entra porque me consta y los conozco que son gente bien intencionada y sobre todo tiene la idea de hacer bien las cosas y mejorarlas, entonces yo espero que el evento de la GuardiaCivil llegue a buen término y ayude a que la gente en todas partes de este país vuelva a recuperar la tranquilidad.

Finalmente, el encargado de la seguridad en la Ciudad de México informó que fueron detenidas dos personas por presuntamente secuestrar a 2 clientes de un hotel de la delegación Cuauhtémoc y quienes dijeron que habían recibido una llamada de extorsión del grupo delictivo “La Unión de Tepito”.

“En el sector Buenavista, se reporta una persona que estaba siendo privada de la libertad al interior de un hotel, elementos en capo llegaron al lugar se entrevistaron con el encargado, quién refirió que no tenía conocimiento alguno, más sin embargo en ese momento sale del interior del hotel una mujer y un masculino quienes refieren que se encontraban hospedados y que habían recibido llamadas de extorsión de un grupo delictivo que a las 5 de la mañana llegó el recamarero del hotel, los llevó a otra habitación y los amagó con otras dos víctimas más que tenían diciéndoles que tenían que obedecer todas las ordenes y que debían juntar dinero, juntaron entre todos 12 mil 800 pesos por lo que las víctimas señalan al encargado y al recamarero del hotel, estos fueron detenidos por seguridad pública y trasladados a la Fiscalia Antisecuestro”.