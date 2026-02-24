¡Ya casi! Estos son los días que faltan para Semana Santa

El fervor religioso en territorio mexicano se prepara para una de sus etapas más significativas: Semana Santa. Este tiempo, dedicado a la introspección y a las ceremonias litúrgicas que conmemoran los pilares de la fe católica, se aproxima rápidamente.

Cuenta regresiva para la Semana Santa 2026: Significado y calendario de actividades

Considerando que hoy es 24 de febrero de 2026, restan únicamente 33 días para que dé inicio formal este ciclo de devoción con la llegada del Domingo de Ramos.

Esta festividad no solo posee un valor espiritual profundo para los creyentes, sino que representa uno de los momentos más aguardados por la sociedad en general. La pausa en las actividades cotidianas permite que estudiantes y diversos sectores laborales disfruten de un descanso, lo que incrementa la expectativa en torno a su llegada.

La relevancia de estas fechas es tal que trasciende fronteras, manifestándose en representaciones de pasajes bíblicos que atraen la atención mundial, como ocurre anualmente en la alcaldía Iztapalapa, donde la elección de quienes interpretan los papeles principales se realiza con estricto rigor.

Cronología de la Semana Santa

El trayecto espiritual de 2026 está programado para desarrollarse entre el 29 de marzo y el 5 de abril. El ciclo comienza el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, fecha que evoca el recibimiento de Jesús en Jerusalén.

Le sigue el Lunes Santo, el 30 de marzo, enfocado en la unción ocurrida en el hogar de Lázaro. El 31 de marzo, Martes Santo, se rememora la advertencia sobre la traición que sufriría el Mesías por parte de uno de sus seguidores.

Al llegar el 1 de abril, el Miércoles Santo marca la conclusión de la Cuaresma e inicia la víspera de la Pascua. El Jueves Santo, 2 de abril, se centra en la Última Cena y el acto del lavatorio de pies. El dolor y sacrificio se hacen presentes el 3 de abril, Viernes Santo, con la crucifixión y fallecimiento de Jesús.

Posteriormente, el Sábado Santo, el 5 de abril, se dedica a la espera durante su sepultura, culminando el 6 de abril con el Domingo de Resurrección, el evento cumbre donde se celebra la victoria sobre la muerte.

Calendario de descanso escolar

Para quienes planifican actividades recreativas, el sector educativo ya tiene definidas sus fechas. La Secretaría de Educación Pública, bajo su esquema de 185 días, ha establecido que el asueto oficial inicie el 30 de marzo y finalice el 10 de abril. No obstante, para los alumnos de nivel básico, el receso comenzará de manera anticipada.

Debido a que el viernes 27 de marzo se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar, las aulas cerrarán sus puertas desde ese momento. Gracias a esta configuración del calendario, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria gozarán de un periodo de descanso más largo, debiendo retomar sus labores académicas hasta el lunes 13 de abril.

Esta organización permite que los padres de familia dispongan de un margen amplio para organizar sus planes durante esta temporada de reflexión y esparcimiento.

