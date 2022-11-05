Senado aprueba castigar hasta 22 años de cárcel los ataques con ácido

El Senado de la República avaló por unanimidad castigar hasta con 22 años de prisión los delitos de ataques con ácido. De acuerdo con el dictamen, se adicionó un artículo 297 Bis al Código Penal Federal, que establece:



Hasta 22 años de prisión contra parejas sentimentales, familiares o quienes hayan tenido una relación laboral y que ataquen con ácido a otra persona.

7 a 13 años de cárcel y una multa de hasta 68 mil pesos, a quienes causen lesiones utilizando agentes nocivos, ácidos o productos químicos a otra persona.

De esta forma, quien cause a otra persona lesiones con cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar, serán sancionados de 7 a 13 años de prisión.

La pena aumenta hasta dos terceras partes, es decir, de 12 a 22 años de cárcel, cuando el agresor sea un familiar, una pareja sentimental o tenga una relación laboral con la víctima.

¿Cómo se castigan los ataques con ácido en México?

La iniciativa también establece que el personal de salud deberá notificar al Ministerio Público de todos los casos de lesiones provocadas por agentes químicos que reciban para atención médica, a fin de iniciar con las investigaciones correspondientes.

Además de la sanción de hasta 22 años de cárcel, el Senado avaló que quien resulte culpable de atacar con ácido a otra persona deberá garantizar la reparación del daño integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad de las lesiones.

📌 Tipificar los ataques con ácido y de otro tipo ya está aprobado por el Senado, órgano que legisla para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Conoce más sobre lo que ya se puede consultar en el @DOF_SEGOB. pic.twitter.com/n51HuZb9qJ — Senado de México (@senadomexicano) October 31, 2022

El proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación y los efectos constitucionales que correspondan.

Ataques con ácido a mujeres han aumentado en los últimos 10 años

La reforma es dedicada a la saxofonista María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido por parte de su ex pareja sentimental en Oaxaca, desde entonces el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga al Ministerio Público a tratar este tipo de delitos contra las mujeres con perspectiva de género.

Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, expuso que 80% de las personas atacadas con ácido son mujeres y en 9 de cada 10 casos, fueron agredidas por una persona con la que habían tenido o sostenían una relación sentimental.

La cifras de la senadora también indican que en los últimos 10 años en México, de 2010 a 2020, se han cometido nueve crímenes similares, por lo que se considera indispensable brindar a las víctimas herramientas jurídicas para que accedan a su derecho a la justicia.