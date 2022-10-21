Frenan en Senado discusión de la ley de 12 días de vacaciones pagadas

La discusión de la iniciativa que busca ampliar de seis a 12 días de vacaciones pagadas se detuvo en el Senado.

Fue a través de un oficio que envió Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, para solicitar al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, diferir la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social.

El objetivo de frenar la discusión del dictamen de las 12 vacaciones pagadas es para realizar un mayor análisis sobre el tema, de acuerdo con el oficio enviado al Presidente de la Mesa Directiva.

La iniciativa, llamada vacaciones dignas, busca reformar los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, el cual se aprobó la semana pasada en comisiones del Senado.

Qué plantea la iniciativa de los 12 días de vacaciones

La iniciativa, que permanecerá en la "congeladora" del Senado, plantea reformas para que los trabajadores del sector privado y formales tengan un periodo anual de 12 días de vacaciones pagadas, el doble de lo que actualmente se plantea, que es de seis días.

El día de vacaciones aumentará, de acuerdo con la iniciativa, hasta llegar a 20 días por cada año subsecuente de servicios y a partir del sexto año de antigüedad, incremente en dos días por cada cinco de servicios.

Las comisiones del Senado consideraron que la iniciativa de los 12 días de vacaciones tiene el sentido de dar justicia laboral.

México se encuentra como uno de los países del mundo con el menor número de días de vacaciones, ya que el promedio en América Latina es de 16 días.