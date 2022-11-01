Comparecerán en el Senado titulares de Secretaría de Salud e INSABI

Ciudad de México. La Comisión de Salud del Senado aprobó el formato y las comparecencias del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, así como el director general del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, para el próximo jueves, 3 de noviembre, a las 17 horas.

También aprobaron el formato de la comparecencia del director del IMSS, Zoé Robledo para el próximo 9 de noviembre, también a las 17 horas.

Los funcionarios públicos darán cuenta del estado general que guardan estas dependencias ante la Comisión de Salud del Senado, como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Aprueban proyecto para modificar la Ley Federal del Trabajo

La Comisión de Salud también aprobó, de forma unánime, el proyecto para modificar la Ley Federal del Trabajo y del ISSSTE, a fin de que los trabajadores puedan obtener permiso de un día al año, con goce de salario, para realizarse estudios médicos de detección oportuna del cáncer, particularmente cérvico- uterino, de mama o próstata, entre otras enfermedades crónicas.