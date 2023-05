El senador Kennedy conocido en Washington, por ser un “idiota útil”

En el título me refiero a John Neely Kennedy, el senador republicano por el estado de Luisiana, en Estados Unidos. El apodo se lo dio una columna de opinión en el diario Washington Post, el dos de diciembre del 2019. Si, Neely Kennedy tiene ya varios años ganándose este calificativo a pulso.

La historia atribuye el término, “Useful Idiot” o Idiota útil, a Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, el comunista ruso que se refería así a los estadounidenses liberales que, a principios del siglo pasado, viajaban a la convulsionada Rusia para ayudarlo a establecer un país comunista, y se convertían así en instrumentos de su revolución, de sus mentiras y su propaganda.

John Kennedy: Un instrumento de los ideólogos de la extrema derecha en EU

El senador por Luisiana, sin duda, es hoy también un instrumento de los ideólogos de la extrema derecha estadounidense. Por eso se presta a que los senadores en ese movimiento, que son muy aptos para manipular a los ideólogos, lo usen también para difundir sus mentiras y su propaganda.

Pool/Getty Images WASHINGTON, DC - MARCH 02: U.S. Sen. John Kennedy (R-LA) speaks as FBI Director Christopher Wray testifies before the Senate Judiciary Committee about the January 6th attack on the U.S. Capitol, in the Hart Senate Office Building on Capitol Hill on March 2, 2021 in Washington, DC. Wray is being questioned about the FBI’s preparation for and response to the riot that left five people dead and more than 140 injured. (Photo by Mandel Ngan-Pool/Getty Images)

El senador Kennedy, que nada tiene de parentesco con la ilustre familia de Massachusetts, a diferencia de los otros Kennedy, este de Luisiana no es celebre por avanzar ideas contemporáneas de gobierno, sino por a propósito, tergiversar hechos, datos y fechas para ayudar entre otros personajes y causas a Donald Trump. Este Kennedy es también famoso por justificar a Vladimir Putin, por atacar a Hillary Clinton y ahora también por abogar que las tropas estadounidenses entren a México a terminar con los carteles de la droga.

En la mente del senador, así como en las mentes de sus principales manipuladores, los senadores republicanos Lindsey Graham de Carolina del Sur, y Tom Cotton de Arkansas, todo este episodio de acción militar en México debe tener forma de película de Hollywood, con acciones heroicas de los marines, y con soldados estadounidenses matando “Bad hombres” con pistolas y rifles a los que nunca se les agotan las balas.

La vida real no es así.

La cámara baja ya discutió designar a los carteles mexicanos organizaciones terroristas

El jueves pasado otros miembros del congreso menos cegados por la fantasía, ya lo discutieron en Washington. ¿Sabe usted a qué conclusión llegaron? Que acciones militares como las que aboga el senador Kennedy, son fantasía y por lo tanto no solamente inoperables, sino peores como remedio que la misma enfermedad. Los congresistas enfrentándose con la realidad tuvieron que sacar esa posibilidad de su legislación.

Es cierto: en México tenemos un grave problema de narcotráfico

Pero el estado de Luisiana a quien Neely Kennedy representa en el senado federal en Washington lo tiene también. De acuerdo con reportes estatales y del gobierno federal en Washington, Luisiana tiene una de las mayores tasas de adicción a las drogas ilegales en todo Estados Unidos. Casi el 11 por ciento de sus ciudadanos son adictos a las drogas fuertes.

Barry Lewis/In Pictures via Getty Images Homeless woman sleeping with dog on the street on 26th February 2020 in New Orleans, Louisiana, United States. On the streets of the French Quarter, groups of homeless people perch outside of storefronts sometimes for hours. Loitering laws have been repeatedly ruled unconstitutional, and a person’s mere presence in a public space is not illegal. (photo by Barry Lewis/InPictures via Getty Images)

El fentanilo, la heroína y la cocaína llegan a Luisiana de las bases de distribución de los carteles en Houston, Texas transportadas por pandillas y gánsteres locales, pero eso no es todo. Las otras drogas consumidas localmente, son las metanfetaminas y estas son manufacturadas localmente. ¡Sorpresa, sorpresa!… El estado de Luisiana es líder en producción de metanfetaminas.

Leyendo lo anterior, no le parece a usted que el estado de Luisiana necesita trabajo de legislación. Dicho más simplemente, Luisiana necesita urgentemente nuevas leyes. Pero John Neely Kennedy, por andar abogando por el envío de soldados a México, se ha olvidado de cambiar las leyes de su estado. Y en ese sentido, ustedes lo ven, esas leyes necesitan cambios profundos.

Los abogados se anuncian en Luisiana prometiendo manipular sus leyes

Varios abogados en el estado de Luisiana en Estados Unidos se anuncian afirmándole a sus clientes potenciales que ellos saben cómo manipular las leyes estatales contra las drogas. Los anuncios dicen que las leyes estatales permiten demostrar en los tribunales;

· Que sus clientes no sabían que había drogas en el vehículo que manejaban cuando fueron arrestados

· Y que las leyes del estado de Luisiana también permiten probar que aún con drogas en el vehículo, el o los acusados, no tenían ninguna intención de distribuirlas.

¿Interesante no es cierto?

En México no solo tenemos problemas muy serios de manufactura, tráfico y distribución de drogas ilegales, tenemos problemas muy serios de pobreza. Pero Luisiana tiene esos mismos problemas.

Otra vez, ¿Interesante no es cierto?

La pobreza de Luisiana

El estado de Luisiana es el segundo de entre los 50 estados en la Unión Americana con mayores niveles de pobreza y es el segundo también con mayor pobreza infantil.

Pero el senador apodado “Idiota útil”, no parece estar enterado de lo anterior porque nunca ha propuesto legislación para remediar ninguno de estos males.

Lo que Kennedy si ha dejado muy en claro es cuál es su prioridad como senador federal en Washington, en un correo electrónico de campaña el senador escribió:

“¡Mi principal prioridad es asegurarme de proteger los valores conservadores y aislarlos de la izquierda socialista!”.

Quizás por eso el jueves 15 de Septiembre del 2022, John Maxwell Hamilton un reconocido autor y periodista escribió en el diario digital británico “The Independant”;

“Senador de Luisiana John Kennedy, usted apesta”.

Y Hamilton sigue diciendo en su artículo, “En mis más de cincuenta años como periodista nunca había escrito una frase tan disparatada. No me gusta hacerlo ahora. Pero describe al senador de Luisiana con los mismos términos que el usa para describir todo”. Kennedy cuando algo no le gusta dice que apesta.

También, el 18 de julio del 2021 la revista Reveille de distribución digital, publicó un encabezado que leía a todo lo largo de la publicación:

“John Kennedy, no debe ser reelegido al Senado de Los Estados Unidos”.

En su editorial, Claire Sullivan, una estudiante que entonces tenía 18 años en una carta de opinión escribió;

… “durante su breve tiempo en Washington, D.C. como republicano y su larga carrera en Baton Rouge como demócrata, Kennedy ha demostrado que no representa los mejores intereses de los residentes de Luisiana”.

Está claro que este Kennedy de Luisiana, no ha engañado a mucha gente que ve sus reclamos de luchador por la gente común como parte de una fachada calculada, y eso no debe ser una sorpresa para nadie.

Si usted examina de dónde salieron los fondos para sus campañas políticas, verá claramente que el 77.15% de ese dinero provino de los grandes capitales de su estado. El 13.01% fue de recolecciones de varios Comités de Acción Política, y decenas de miles de dólares de muchos cabilderos representando a bufetes de abogados, firmas de bienes raíces y, sobre todo empresas de gas y petróleo.

De todo, sin embargo, nada ejemplifica mejor la personalidad del senador por Luisiana que su devoción por el expresidente Donald Trump. Kennedy fue uno de 10 senadores republicanos que firmaron un manifiesto declarando su intención de votar en contra de la certificación de las elecciones presidenciales de 2020, citando afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado.

Kennedy afirma; Sin EE. UU. Los mexicanos estarían comiendo comida de gato

El senador Kennedy, tiene una de las lenguas más sueltas de Washington, en donde tener la lengua suelta es un deporte sofisticado. El problema de este señor es que no hay sofisticación en lo que dice-- sino solo ponzoña. Así, la semana pasada dijo en el senado que, sin el comercio con Estados Unidos,los mexicanos estarían alimentándose de comida de gato en algún patio trasero.

Les comparto la Carta que enviamos a @SenJohnKennedy en respuesta a sus inaceptables comentarios sobre nuestro país. pic.twitter.com/JlpXa7zfCk — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) May 12, 2023

El senador como nunca está al corriente con lo que ocurre, ignora que México es el segundo socio comercial del estado de Luisiana, que 70 mil empleos en Luisiana dependen de que ese comercio con México continúe. Parece ignorar también que el comercio entre su estado y nuestro país es mayor que el total del intercambio comercial entre Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Como punto final hay que decir que estaríamos engañándonos si pensáramos que John Neely Kennedy es un cretino. No, no lo es. Es algo más peligroso, es un instrumento político capaz de crear conflictos de los que él nunca se hará responsable. Es exactamente lo que dicen quienes lo han conocido y lo han analizado.

Un idiota útil.